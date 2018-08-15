"Их не накажут!" Мать погибших в ДТП с Зайцевой опустила руки

Харьковчанка Людмила Фабрис, потерявшая в ДТП дочку и внучку, не верит, что обвиняемых Алену Зайцеву и Геннадия Дронова накажут.

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат потерпевшей Дмитрий Марцонь. "Людмила Васильевна долго ходила на суды, но сейчас у нее нет сил. У нее еще 80-летняя мама, за которой нужно ухаживать. Она не верит, что виновных накажут, считает, что все делается для того, чтобы их оправдать", - отметил юрист.

По его словам, Людмила Фабрис отказалась от денег, которые предлагала семья Зайцевой.

"Когда все это случилось, друзья ее погибшей внучки-студентки начали собирать деньги, поэтому данные ее банковской карточки появились в открытом доступе. Но Людмила Васильевна никогда не говорила, что готова что-то принять. Она говорила об этом и матери Зайцевой, когда та ее караулила возле дома. Она ей сказала: "Я с вами никаких переговоров вести не буду, забудьте мой номер телефона", - подытожил адвокат.

Погибшие Алла (справа) и Анастасия Сокол Facebook погибших

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля - врача-нарколога, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

31 июля появилось заключение Минздрава о наличии в крови наркотиков у подозреваемой.

Погибшие дочь и внучка Людмилы Фабрис, Алла и Анастасия Сокол - вдова и дочь погибшего в 2014 году сержанта ВСУ Владимира Янчука.

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