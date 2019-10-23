"Игры-забавы": Тука озвучил версию гибели "Сенсея"

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука допустил, что причиной гибели ветерана АТО Виктора Дегтярева (позывной "Сенсей") стало неосторожное обращение с оружием.

"Я абсолютно допускаю версию об игре с гранатой", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте Тука сказал: "К сожалению, есть определенная часть ребят, которые, демобилизовавшись после войны, не смогли адаптироваться к жизни в гражданских условиях. И это правда. Это большущая проблема для всей страны".

"Сенсей" мог играть с гранатой, допустил Тука

"Я не могу точно сказать, играли они с гранатой или нет, потому что меня там не было. Но то, что такие игры-забавы периодически возникают, в том числе и на передке – это правда", – добавил он.

В то же время Тука заявил, что не считает версию об операции российских спецслужб заслуживающей внимания. "Это вряд ли. Я склоняюсь к мысли, что это, скорее, неосторожное обращение с оружием", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, вечером во вторник, 22 октября, в центре Киева, на улице Пушкинской, прогремел взрыв. Погибло два человека, среди которых – легендарный участник АТО, бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс", основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

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