"Играли в ковбоев": появилось видео, как пьяные копы подорвали гранату в полиции Луцка

В сети появилось видео на котором полицейский бросает гранату в Управлении патрульной полиции Луцка, после чего происходит взрыв.

Видео опубликовала у себя в Facebook патрульная Зоя Мельник. "По нашей информации данный взрыв произошел в управлении патрульной полиции Луцка несколько месяцев назад. И якобы гранату бросил после конфликта с коллегами начальник УПП Луцка Александра Вовченко, пребывая в состоянии алкогольного опьянения", ‒ написала патрульная.

"А что тут говорить, нализались на работе, день рождения праздновали. Потом бегали играли в ковбоев, даже говорили что завалились на совещание командиров рот, там быковали. Потом пошли на второй этаж и через некоторое время случилось то что на видео. Сразу закрыли дверь на второй этаж, никого не пускали", — написал в комментариях активист Навернс Чудакули.

"На следующий день начальник за долгое время пришел на работу вовремя. На этаж не пускали, оттуда раздавались звуки ремонта. Видео с сервера видеонаблюдения было удалено почти сразу. А через некоторое время приехали люди из Киева и забрали сервер с собой. Лично не присутствовал, все выше написанное собранное из обрывков фраз разных людей", — объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине "повязали" патрульных, остановивших авто начальника ГУНП за нарушение ПДД.

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