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19 октября • обновлено в 12:05
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Играла телефоном: под Тернополем девочка погибла, выпав из автобуса

2.2т Читать материал на украинском

В пятницу, 18 августа, на Тернопольщине девочка выпала из автобуса и погибла.

Ребенок ехал домой из областного центра в Подволочисский район рейсом Каменец-Подольский – Тернополь, написала пресс-служба полиции Тернопольщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, в транспортном средстве были свободные места, но девочка стояла на лестнице у задних дверей и играла телефоном.

Под Тернополем девочка погибла, выпав из автобуса

Под Тернополем девочка погибла, выпав из автобуса

Полиция Тернопольской области

Между селом Колодеевка и Скалат колесо автобуса попало в яму. Несовершеннолетняя задела ручку двери, и она открылась. Ребенок выпал на асфальт и ударился головой.

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Водитель оказывал медицинскую помощь пока ехала "скорая". Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

Событие внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК Украины. Началось следствие.

В пятницу, 18 августа, на Тернопольщине девочка выпала из рейсового автобуса и погибла

В пятницу, 18 августа, на Тернопольщине девочка выпала из рейсового автобуса и погибла

Полиция Тернопольской области

Колесо автобуса попало в яму, а ребенок задел ручку двери, и она открылась

Колесо автобуса попало в яму, а ребенок задел ручку двери, и она открылась

Полиция Тернопольской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 24 сентября произошла трагедия с 15-летней девочкой. Подросток чудом выжил после падения в шахту лифта.

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Место
Украина Тернополь
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
При чем тут телефон если дверь открылась. Водителя наказать за убийство. Не могут в автобусе быть такие двери, которые можно открыть на ходу одним взмахом руки.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что за автобусы такие, где на ходу двери открываются?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кристина Стефанова, Примерно такие же как поезда без окон, в лучшем случае затянуто пленкой.
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