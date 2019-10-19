В пятницу, 18 августа, на Тернопольщине девочка выпала из автобуса и погибла.
Ребенок ехал домой из областного центра в Подволочисский район рейсом Каменец-Подольский – Тернополь, написала пресс-служба полиции Тернопольщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По словам очевидцев, в транспортном средстве были свободные места, но девочка стояла на лестнице у задних дверей и играла телефоном.
Под Тернополем девочка погибла, выпав из автобуса
Полиция Тернопольской области
Между селом Колодеевка и Скалат колесо автобуса попало в яму. Несовершеннолетняя задела ручку двери, и она открылась. Ребенок выпал на асфальт и ударился головой.
Водитель оказывал медицинскую помощь пока ехала "скорая". Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.
Событие внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК Украины. Началось следствие.
В пятницу, 18 августа, на Тернопольщине девочка выпала из рейсового автобуса и погибла
Полиция Тернопольской области
Колесо автобуса попало в яму, а ребенок задел ручку двери, и она открылась
Полиция Тернопольской области
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