В пятницу, 18 августа, на Тернопольщине девочка выпала из автобуса и погибла.

Ребенок ехал домой из областного центра в Подволочисский район рейсом Каменец-Подольский – Тернополь, написала пресс-служба полиции Тернопольщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, в транспортном средстве были свободные места, но девочка стояла на лестнице у задних дверей и играла телефоном.

Под Тернополем девочка погибла, выпав из автобуса Полиция Тернопольской области

Между селом Колодеевка и Скалат колесо автобуса попало в яму. Несовершеннолетняя задела ручку двери, и она открылась. Ребенок выпал на асфальт и ударился головой.

Водитель оказывал медицинскую помощь пока ехала "скорая". Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

Событие внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК Украины. Началось следствие.

В пятницу, 18 августа, на Тернопольщине девочка выпала из рейсового автобуса и погибла Полиция Тернопольской области

Колесо автобуса попало в яму, а ребенок задел ручку двери, и она открылась Полиция Тернопольской области

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