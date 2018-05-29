"Игра в русофобию": Лавров высказался о требованиях компенсаций за МН17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал требования о выплате Россией компенсации близким жертв авиакатастрофы Boeing МН17 "Малайзийских авиалиний".

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, назвав обвинения в причастности России к катастрофе "бездоказательными", а требование компенсаций — "игрой в русофобию", передает "УНИАН".

"Такое искушение поиграть на русофобии, привлечь к себе внимание, отвлечь своё население и мировую общественность от тех проблем, которые сам испытываешь, – это совсем не та линия, которая требуется сегодня в международных отношениях", - сказал министр.

"Отвергаются все те многократно предоставляемые нами документальные свидетельства того, что это, как минимум, некорректно заявлять на данном этапе, включая результаты натурных испытаний, которые предоставил следователям концерн "Алмаз-Антей", производитель комплексов "Бук" и первичные данные с наших радаров, согласно которым ракета не могла взлететь с той точки, откуда она была запущена по утверждениям следствия", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что якобы звучали "достаточно легковесные" заявления о том, что радар просто не увидел ракету из-за высокой скорости полета, что "вызывает улыбку" у специалистов.

Лавров заявил, что представители комиссии по расследованию авиакатастрофы МН17 сообщили, что следствие еще не закончено. И это, по его словам, схоже с позицией по "делу Скрипалей".

"Один в один логика, которая была применена в т.н. "деле Скрипалей", когда было сказано, что "весьма вероятно" это сделали русские, поэтому признайте свою вину, а расследование будем продолжать, и оно до сих пор не закончено", - сказал глава МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что Россия должна выплатить компенсации родственникам жертв катастрофы.