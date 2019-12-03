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4 декабря • обновлено в 00:43
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Ехал за украинским паспортом: возле Крыма поймали члена партии Путина

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На КПВВ "Каланчак" на админгранице с аннексированным Крымом во вторник, 3 декабря, был задержан член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый, который поддерживал окуппацию полуострова.

Его поймали около 10:00 при выезде из Херсона в Крым. По предварительной информации, на материковой части Украины он хотел получить украинский загранпаспорт, передает ATR.

Задержание члена севастопольского регионального политического совета "Единой России" провела Служба безопасности Украины. Этому способствовали активисты крымско-татарской организации "Аскер".

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Ехал за украинским паспортом: возле Крыма поймали члена партии Путина

Facebook Игорь Кучерявый

Представительница "Аскера" Эвелина Арифова сообщила, что причиной задержания стало то, что Кучерявый является членом российской партии, а также активным участником "русской весны".

Он участвовал в организации "отрядов самообороны" Севастополя, а также получил медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов на своей странице в Facebook отметил, что во время допроса Кучерявый заявил: "С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется".

Ехал за украинским паспортом: возле Крыма поймали члена партии Путина

Facebook Игорь Кучерявый

Ехал за украинским паспортом: возле Крыма поймали члена партии Путина

Facebook Игорь Кучерявый

Ехал за украинским паспортом: возле Крыма поймали члена партии Путина

Facebook Игорь Кучерявый

Ехал за украинским паспортом: возле Крыма поймали члена партии Путина

Facebook Игорь Кучерявый

Ехал за украинским паспортом: возле Крыма поймали члена партии Путина

Facebook Игорь Кучерявый

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото пустого Крымского моста, который соединяет оккупированный украинский полуостров с Россией.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Крыма задержание фотографии паспорт
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