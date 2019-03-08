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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич
Эксперт Украинского Института БудущегоВсе статьи автора

Сколько человек осталось на Донбассе?

11.8т

В 2019 году исполняется пять лет после начала российской агрессии. В том числе вторжения на Донбасс. На востоке идёт война, есть беженцы и переселенцы, в Украине обсуждают варианты реинтеграции территорий - тем более, что предвыборная кампания располагает к таким рассуждениям. Но при всём этом нет ответа на ключевой вопрос - сколько человек сегодня реально проживает на Донбассе, по обе стороны линии фронта.

Если судить по Укрстату, который даёт общую демографическую статистику по областям - на Донбассе нет войны, нет беженцев, нет погибших. Есть лишь естественная убыль населения. Сюрреалистичность ситуации в том, что оба ведомства находятся в одном квартале. И за 5 лет работники не удосужились хоть немного сверить данные.

Новости
Жители Донбасса наконец интересуются "Что дальше?"

Данное видео - попытка самостоятельно подсчитать масштабы депопуляции региона, исходя из открытых, доступных и верифицируемых данных.

Темы, поднятые в видео

  • 1:10 Украинская служба статистики - на Донбассе живёт более 6 миллионов. Укрстат, получается не видит переселенцев, не видит войны и может получать данные из так называемых ДНР и ЛНР. В то же время от входа в Минсоцполитики до входа в Укрстат менее 200 метров. И за 5 лет сотрудники ведомств так и не смогли сверить данные.

  • 3:15 База отсчёта - данные Государственной службы статистики Украины.

Новости
Донбасс "развели, как лоха"

Миграция украинцев в РФ

  • 3:45 Миллионы украинцев, убежавших в Россию - это слишком преувеличено. Будем считать.\

  • 4:20 Какие возможности легализации есть у украинцев в России - 6 основных путей. А так же каким образом Россия фактически восстановила крепостное право для нескольких сот украинских переселенцев?

  • 6:25 Берём статистику и считаем количество украинцев, сбежавших от войны в Российскую федерацию по каждой из граф учёта. Результат меньше миллиона, но всё равно очень много. Затронут и самый главный вопрос - сколько граждан Украины (кроме Крыма) приобрели российское гражданство за последние годы.

Новости
Пять лет оккупации: жители Донбасса так ничего и не поняли

Миграция украинцев в Беларусь

  • 9:33 Разница в цифрах. Беларуские власти говорят о 150-180 тысячах, статистика фиксирует 17. Где правда?

  • 10:10 Мотивация Беларуси. Несмотря на "красивую риторику", Беларуси нужны дети, которых можно ассимилировать и рабочие руки. Как работало "беларуское сито" в таких условиях и какие возможности легализации ввели в Беларуси. Сколько украинцев признано беженцами?

  • 12:10 Что такое "миграционный прирост" в данных Белстата и почему эта графа учитывает не всех. А так же почему Беларусь не даёт данных о количестве украинцев, получивших беларуский паспорт.

  • 13:05 Беларуский вариант "человеческого сита" с элементами крепостного права. Почему специальное разрешение на работу на фиксируется в базах по миграции? Сколько человек прошло через это сито и сколько могло осесть в Беларуси.

  • 14:54 Почему некоторые категории мигрантов, проходящих вне статистического учёта можно не брать в расчёт? И финальная оценка количества украинцев в Беларуси: значительно больше 17 тысяч, но и значительно меньше 180 000.

Миграция в Украину - внутренне перемещённые лица

  • 15:36 Впомним Укрстат и Минсоцполитики. Сколько переселенцев в базах и почему их количество резко уменьшилось в 2019 году? Не все переселенцы регистрируются, но часть наоборот, попадают в списки дважды.

  • 17:16 Если верить данным Минсоцполитики - практически все переселенцы одинокие. Лишь каждая шестая семья состоит из хотя бы двух человек. Донбасс - край одиноких людей, где не существует института брака.

  • 17:44 Странно, но чем дальше от линии фронта, тем больше семьи переселенцев. Статистика по Полтавской области - нормальная для Украины - семья состоит из двух и более людей.

  • 18:10 Что такое туризм из ЛДНР за государственными пособиями? Сколько может быть таких людей. И как получать пенсию, когда пенсионер из ОРДЛО уже умер.

Переходим к подсчётам

  • 21:00 Считаем внешнюю миграцию, данные Минсоцполитики и "мёртвые души". Население уменьшается на почти на 2,5 миллиона.

  • 21:50 А теперь добавим данные по трудовой миграции. Куда едут жители Донбасса и сколько из них может находиться на работе за рубежом в произвольно взятый момент времени? Какие факторы стимулируют миграцию за границу?

  • 24:00 Финальные подсчёты. По достаточно оптимистической оценке в регионе осталось около 50% довоенного уровня населения. И это проблема - о чём надо говорить, рассуждая о реинтеграции Донбасса?

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Игорь ТышкевичИгорь Тышкевич
Источник
Источник:site.ua
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Дьяченко Дмитрий
Дьяченко Дмитрий
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, не тупи, тролль. Есть там украинцы, которым ехать некуда.
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0
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Знаю одно точно, что на оккупированной части Даунбасса людей практически не осталось, одно лишь быдло и буряты.
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1
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Нет в мире таких недореспублик.где так вольно живет примат.это серая зона.доступ запрещен.
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1
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Попович Дмитрий, а ты не понял и отсосал! Гы-гы-гы!
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2
0
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Андрияшин Виктор, сам то понял, что написал?
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