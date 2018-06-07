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"ИГИЛовцы из Ужгорода": в России выдумали новую угрозу

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Российское командование дало распоряжение боевикам искать террористов ИГИЛ на Донбассе. За это им обещано вознаграждение.

Об этом пишет Фашик Донецкий в блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Предъявить РФ ничего не может Украине, кроме распятого мальчика и пустого баллона от монтажной пены. Поэтому Россия решила разыграть классную карту, мол Украина - это транзитная страна для террористов ИГИЛ", - подчеркнул он.

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По его словам, вскоре этот фейк разгонит российская пропаганда.

"Что мы имеем в итоге: скоро на всех телеканалах РФ начнется сезон дешевого постановочного кино про ИГИЛовцев из Ужгорода-Житомира-Ивано-Франковска, которых поймали и обезвредили доблестные ФСБшники на территории РФ", - заверил он.

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И подытожил: "Мораль: задержан Украинец-игиловец из Винницы, Украина - страна-террорист, в Черновцах готовят террористов-смертников - все это очень скоро будет звучать на всех в*тных телеканалах".

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе изменили тактику и активизировались в темное время суток. 6 июня на территории проведения Операции Объединенных сил применялось только стрелковое оружие.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Объект
ИГИЛ
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