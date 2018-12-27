"ИГИЛ на Донбассе": рассекречена связь Кремля с The Times

Российская пропаганда со ссылкой на статью в издании The Times британского журналиста Марка Беннеттса, который уже более 15 лет проживает в Москве, начала распространять фейковую информацию о "связях Украины и ИГИЛ".

В пропагандистских материалах указывается, что "сами боевики-чеченцы из состава украинских батальонов не скрывают, что поехали на Ближний Восток добровольно и прошли подготовку в лагерях ИГИЛ", а "террористическое крыло" украинской армии теперь размещено возле Мариуполя.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook отметил, что Кремль уже 5 лет, с начала операции РФ в Сирии, пытается связать Украину и ИГИЛ, а также показать международному сообществу, что наша страна является перевалочным пунктом для ИГИЛ в направлении ЕС, где эта организация устраивает теракты.

"Но все эти попытки Москвы оказались тщетными и, наоборот, время от времени факты указывают на роль и участие именно российских спецслужб в деятельности ИГИЛ как в Сирии, так и во время терактов в Европе, которые, как правило, проходят в очень нужные для Москвы моменты", - написал он.

При этом Тымчук отметил, что в нынешней информационной кампании российской пропаганды вылезли довольно интересные параллели и моменты.

Так, 27 декабря российский пропагандистский ресурс "Звезда" опубликовал материал об "Украине и ИГИЛ" со ссылкой на ту же The Times.

"Но самое интересное, что "Звезда" дополнительно разместила в этом своем материале комментарий хорошо уже нам известного по событиям "желтых жилетов" во Франции Ксавье Моро - французского политолога, проживающего в Москве как и автор статьи в The Times. Да, того самого Моро, который вместе с другим французом Фабрисом Сорлин развернул флаг т.н. "ДНР" на улицах Парижа во время протестов"", - подчеркнул он.

Так, по словам Моро в "Звезде": "В Украине действует международная террористическая организация, которая может воевать везде в обмен на оружие или деньги. The Times доказали это".

По словам Тымчука, во время событий во Франции группа ИС в силу определенных моментов указала на возможную причастность этих двух французов к деятельности именно ГРУ и их работу в интересах этой российской спецслужбы.

"Теперь, появление Моро на страницах "Звезды" с целенаправленным пропагандистским комментарием в интересах Кремля о "связях Украины и ИГИЛ" лишь доказывает наше предположение", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе ООС опровергли заявления пропагандистов о "ИГИЛовцах на Донбассе". "Это фейковая и глупая информация. Она направлена на дискредитацию военнослужащих. Наши военные тренируются только на территории украинских воинских частей и никогда никакого отношения к ИГИЛ не имели", — пояснили там.