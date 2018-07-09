Идет стена огня: появились фото выжженого Крыма

Пророссийский блогер Александр Горный показал последствия массовых пожаров в аннексированном Крыму, которые оккупанты не спешат тушить.

Фото сгоревших полей он разместил в своем Facebook.

"Крым горит и ни одного пожарника или трактора! Феодосия-Первомайское!!! Писец! Идёт стена огня!!!! Нам диверсантов присылать не надо, своих полная властная вертикаль Крымская", - возмутился блогер.

Новости Донбасс и Крым становятся зоной сплошной катастрофы

Комментаторы поддержали его позицию.

"Самый ущерб -это погибающие лесополосы. Они защищали поля и дороги 50-60 лет. Чтобы они выросли было много ручного труда", "А может это так с диверсантами борются. Земля горит под ногами у злодеев!", "Так воды-то нет. Раз нет воды, нет и пожарников. На самом деле это не смешно - Крым сохнет медленно но верно", - отмечают пользователи.

Однако были и те, кто указал на причины реакции "власти" на пожары.

"Ну и пусть будет катастрофа. несколько веков назад так и было. Ничего, татары жили. Ну а предатели... пусть пожинают вместе со всей Россией плоды своего предательства", - пишет Наталья Полосина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова.