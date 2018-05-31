Идеальная операция: как отмена АТО изменила войну на Донбассе

За месяц, начиная с 30 апреля, когда было оглашено об окончании АТО на Донбассе и начале Операции Объединенных сил, ситуация на фронте существенно изменилась.

Об этом говорится в материале ТСН, в котором собраны факты, доступные из официальных источников, и комментарии экспертов.

С тех пор, как управление операцией на Донбассе перешло под руководство Минобороны и ежедневные сводки начал публиковать штаб ООС, украинцы стали получать больше данных о том, что происходит на Донбассе.

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Большая открытость штаба, говорят эксперты, объясняется традициями Минобороны вести военно-гражданские отношения, которых не имела СБУ, под управлением которой проходило АТО.

Как пример отмечается тот факт, что теперь сообщается не только о количестве раненых и убитых украинских военных во время боев, но и о тех, кто стал дезертиром или просто исчез.

Также среди нововведений то, что в сводках начала появляться информация от разведки о потерях боевиков и российских оккупантов во время боев.

В целом, согласно сводкам ООС, за последний месяц украинские военные потеряли более 10 человек погибшими и шесть десятков ранеными.

Один военнослужащий совершил самоубийство, трое военных дезиртировали: один бежал к террористам, а двух других еще разыскивают. Еще один военный оказался в плену боевиков, другой - пропал без вести.

При этом боевики потеряли погибшими более 70 человек и около сотни были ранены. В плен украинские военные взяли более десяти террористов.

С началом ООС в штабе уже не скрывают, когда занимают позиции боевиков в серой зоне, освобождая от оккупации новые населенные пункты.

Среди последних побед - взятие под контроль населенного пункта Южное, недалеко Горловки в Донецкой области. 24-я отдельная механизированная бригада разработала план по взятию поселка и воплотила его в 4:00 в ночь на 8 мая, при этом в ходе операции потери понесли только террористы.

Очередное продвижение было отмечено в районе села Петровское в Донецкой области. Там украинские военные, двинувшись со стороны Богдановки, заняли позиции вокруг села, однако в сам населенный пункт не заходили, как об этом заявляли боевики.

Также различные источники сообщают о взятии отдельных позиций в районе Горловки и Светлодарской дуги.

Информирование населения о продвижении и маленькие победы украинских военных стало более известными. В частности, на странице 93-я ОМБр выложили видео, как бойцы сбили сепаратистское БМП.

Эксперты отмечают, что изменение АТО на ООС позволило ускорить передачу информации и получения приказов, в свою очередь позволяет силам на местах более оперативно реагировать на атаки врага и эффективно планировать операции так называемой активной обороны, когда украинские войска понемногу занимают позиции в серой зоне, принадлежащих им согласно минским договоренностям.

Украина ведет борьбу с Россией не только на поле боя в Донбассе. Ожидаются переговоры в "нормандском" формате.

Так, президент Украины Петр Порошенко уже отправил в Берлин представителя АП, который должен договориться о проведении переговоров на высшем уровне.

Напомним, ранее в ООС обратились с трогательным призывом к Донбассу, пообещав его освободить.