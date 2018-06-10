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"Идеальная марионетка!" Кем Путин заменит Захарченко: прогноз

2.1тЧитать новость на украинском

После ухода главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко со своего поста его место может занять глава "народного совета республики" Денис Пушилин.

Как передает "Апостроф", о такой кандидатуре заговорили некоторые российские СМИ.

"Почему бы и нет. Этот человек легче воспринимается странами Запада, его можно подать даже Украине как договороспособного, ведь он участвует в работе контактной группы в Минске", - прокомментировал возможное "повышение" Пушилина аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

"Он (Пушилин. - Ред.) раскрученный медийный персонаж. Это идеальное качество для кремлевской марионетки", - добавил военный обозреватель Юрий Карин.

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Однако, скорее всего, Кремль в ближайшее время не будет заниматься перераспределением должностей в "ДНР" из-за других, более важных, забот.

"Учитывая чемпионат мира по футболу, я не думаю, что именно сейчас возможны какие-то ротации. России лучше не актуализировать сейчас этот вопрос вообще", - считает директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарченко признал масштабные потери террористов на Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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