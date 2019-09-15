"И вообще они все врут!" В деле Зайцевой-Дронова наметился новый скандал

В деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были осуждены на 10 лет за совершение смертельного ДТП в городе Харькове, намечается новый скандал.
Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель потерпевших в ДТП Дмитрий Марцонь. Он обвинил Государственное Бюро Расследований Украины и "Укрпошту" в халатности и затягивании дела.
ДТП в Харькове на улице Сумской
"22 августа жалоба была передана на почту т.к. ГБР находиться в Полтаве. Чуть ли не следующий день письмо уже в Полтаве по месту отделения где находиться ГБР. Вроде все идёт отлично. И тут вдруг, письмо пересылают в другое отделение. Фактически с того дня юрист каждый день звонит в "Укрпошту" с вопросом "где наше письмо и почему его не доставляют?" – возмутился Марцонь.
Он подчеркнул, что поиски пропавших при пересылке документов продолжались девятнадцать дней. При этом ГБР и "Укрпошта" перекладывали вину за происшествие друг на друга.
"Конец прошлой недели – звонил уже я сам. Уже с очень четкими претензиями. И о чудо! Письмо вроде нашлось! Но доставить его не могут потому что нет почтальона. Ну, проблемы сейчас и людей не хватает! Пусть кто-то из ГБР "подскочит" и заберёт на почте. Звоню 100500-ый в ГБР с вопросом о том может ли кто-то из их работников забрать письмо ибо почте некому доставить. "Конечно нет! У нас все сотрудники очень заняты! Нам на почту ходить некогда! И вообще они все врут ибо вчера почтальон приходил к нам в ГБР! Разбирайтесь с ними", – рассказал адвокат.
При этом Марцонь утверждает, что при попытках связываться с Государственным бюро расследований постоянно возникали якобы проблемы со связью: "при всех сотнях разговорах то трубочка бросается, то срывается звонок "случайно" - что добавляет "удовольствия" от процесса часового общения".
"Вот такая история как фактически государственные органы идеально работают. Кто может отметьте работников "Укрпошты" и ГБР. Быть может что-то изменится", – подытожил он, добавив, что в конечном итоге письмо все же удалось найти и забрать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторник, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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