И снова коррупционный скандал в многострадальной Госархстройинспекции

В среду, 22 января, правоохранители разоблачили в Киеве коррупционную "схему" выдачи строительных лицензий. В ее организации подозревают должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и коммерческой структуры. Задержали фигурантку во время получения второй части неправомерной выгоды – 1400 долларов США.

Ранее был задокументирован факт получения первого "транша" - 500 долларов США. Также проводятся санкционированные обыски в помещениях Госархстройинспекции.

А как создавалась и работает эта схема? Мы провели небольшое расследование.

Уже около пяти лет система лицензирования работает в режиме декларативности. Для получения лицензий заказчики могут не подавать ни одного физического документа. Все подтверждения требований о соответствии материально-технической базы и кадровых ресурсов абсолютно виртуальные. Интересно, что определенная часть лицензий ежегодно отменялась, и большинство – по мерами проверки лицензионных условий.

Это контрольные подразделение Госархстройинспекции о деятельности лицензиатов находится в структуре лицензионного управления, а потому его деятельность подчинена работе руководителя по лицензионным процедурам. Почему проверяют не перед предоставлением лицензии, а через определенный промежуток времени после выдачи, объяснять, думаем, не надо.

Такой бизнес-процесс выгоден обеим сторонам, коммерсанты получают возможность создавать подрядные фирмы-однодневки для освоения бюджетных средств или строительства проблемных застроек и создание строительных пирамид. В свою очередь, коррупционеры-чиновники получают постоянный спрос на свои услуги и устойчивое поток "кэша" за оформление лицензий.

Эту схему в полной мере запустил в 2016 году тогдашний глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев. Так, на официальном сайте Госархстройинспекции находим новости за 2016:

Как отметил тогда Алексей Кудрявцев, "... внедрена электронная услуга, которая предусматривает подачу документов для получения лицензии в электронном виде. Это существенно сэкономит время и усилия представителям строительного бизнеса, а также сделает сервис лицензирования удобным и доступным".

По его словам, в первом полугодии 2016 Госархстройинспекция выдала 2,4 тыс. лицензий на ведение хозяйственной деятельности в сфере строительства. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего лицензий выдано в Киеве (842), Днепропетровской (286) и Киевской областях (210).

Надо отдать должное менеджерским качествам Кудрявцева, не разбираясь в строительстве, он удачно создал рыночный спрос на сопутствующие услуги. Ведь, если в схеме "5 долларов за квадратный метр" он получал только операционную долю, отдавая большинство сумм тогдашним руководителям и пополняя бюджеты провластной партии, то вопрос лицензирования был его личным кошельком.

Поэтому при так называемой реформе Кудрявцева, выдача лицензий была монополизирована на уровне центрального аппарата Госархстройинспекции и введен декларативный принцип с целью уклонения от ответственности за принятые решения. Даже электронную форму ввели. А в Киеве открыта сеть юридических фирм по консультированию по получению строительных лицензий, ценник услуг варьируется в зависимости от перечня видов работ. В одном из этих офисов и состоялось это задержание на взятке.

А знаете, кто последние шесть лет был в числе руководителей этого направления?

Невероятно, но по странному стечению обстоятельств, это жена Александра Строкача, которого СМИ ассоциируют непосредственно с экс-главой Госархстройинспекции Алексеем Кудрявцевым. Который в 2014 году при отсутствии высшего образования и с использованием фальшивого дипломом возглавил Госархстройинспекцию Киевской области, а уже с 2015 стал Председателем ГАСИ. В декабре 2018 Алексей Кудрявцев был отстранен от исполнения своих обязанностей решением правительства путем предоставления недостоверных документов членам конкурсной комиссии.

В частности, оказалось, что представленный Кудрявцевым диплом строителя Технического университета Молдовы – не выдавался этим вузом, а сам Кудрявцев не числился в реестре студентов. А потом экс-глава Госархстройинспекции превратился в фигуранта уголовных дел .

А уже при правительстве Гончарука Кудрявцев протянул своего протеже - Строкача в качестве преемника, стараясь при этом занять кресло профильного заместителя министра, включив антикризисный пиар "на максималках".

Алексей Кудрявцев

Александр Строкач

Напомним, что нардеп Александр Дубинский также показал, что тогдашний новоизбранный председатель ГАСИ Александр Строкач является человеком, который "имеет непосредственное отношение к предыдущему руководителю ГАСИ Алексею Кудрявцеву". А СМИ в ноябре 2019 сообщали что назначение Строкача руководителем Госархстройинспекции является следствием заговора Кудрявцева и Министерка развития общин и территорий Елены Бабак.

В завершение. По информации источников в Нацполиции и Госархстройинспекции, лицензия, за которую передавали взятку, было подписано Александром Строкачем 27 декабря 2019, в последний день исполнения его полномочий в должности и.о. главы Госархстройинспекции.

Будет ли это началом настоящего преодоления коррупции и беспорядка в сфере государственного строительного контроля? Состоится ли наконец системная очистка Госархстройинспекции на всех уровнях от членов коррупционного группировки прошлого руководства? Покажет только время.

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