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''И начался армагеддон'': на Закарпатье случилось страшное ЧП с поездом

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В пятницу, 4 декабря, на железнодорожной станции в селе Мирча Великоберезянского района на Закарпатье на поезд упала высоковольтная линия электропередач.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажирок Анастасия Файкова. Она отметила, что когда это произошло, двери в вагоны были еще открыты.

"То, что это было страшно, это очень мягко сказано. Повалил дым и двери закрыли, а люди остались заложниками. И начался армагеддон: было настолько громко, что казалось, что я в центре смерча, искрило по всем вагонам. Эти 20 минут казались вечностью", — написала очевидица ЧП.

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"Я просто в шоке. У меня вопрос к Львовской железной дороге и Министерству транспорта, какие вам нужны зарплаты, чтобы люди не горели в электричках? До каких пор Великоберезнянщина и Перечинщина будет ездить на рухляди в аварийном состоянии? Кто ответит за этот инцидент?" — спрашивает Файкова.

Она также поделилась фотографиями, сделанными на месте ЧП.

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''И начался армагеддон'': на Закарпатье случилось страшное ЧП с поездом

facebook.com/fajkova.nastya

''И начался армагеддон'': на Закарпатье случилось страшное ЧП с поездом

facebook.com/fajkova.nastya

''И начался армагеддон'': на Закарпатье случилось страшное ЧП с поездом

facebook.com/fajkova.nastya

''И начался армагеддон'': на Закарпатье случилось страшное ЧП с поездом

facebook.com/fajkova.nastya

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "Укрзалізницю" обвинили в крупном ЧП в Житомирской области — блокировке подачи вагонов и отгрузки топлива в адрес всех коммерческих получателей со станции Новоград-Волынский.

Отмечается, что по этому поводу компания не дает никаких пояснений, фактически блокируя деятельность компании-грузоотправителя.

Читайте все новости по теме "Скандал вокруг "Укрзалізниці"" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Место
Украина
Теги
Укрзалізницяпоездфотографиискандалы
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