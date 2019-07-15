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"И это не реванш?!" Бирюков забил тревогу из-за внезапных чисток в ВСУ

18.3т Читать материал на украинском

В Вооруженных силах Украины начались внезапные сокращения и чистки. Так, в одном из разведывательных батальонов "срезали" целую роту, а в стратегически важном штабе – центр информационного противодействия и контрпропаганды.

Об этом рассказал общественный деятель, волонтер, советник пятого президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

"Тем временем началась "оптимизация" структуры армии. Тихо, без особого шума, бегают взад-вперед телеграммы и распоряжения. Людей не увольняют, сейчас пока идет сокращение штатов и структурных подразделений", – отметил он.

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ukrpress.info

Говоря о "перестановках" в рядах разведчиков, Бирюков подчеркнул, что людей перекидывают в оставшиеся подразделения. Следовательно, новая власть, по его словам, будет всем показывать красивые цифры, согласно которым армия якобы укомплектована на 80-90%.

Что касается "среза" центра информационного противодействия и контрпропаганды, то там, как пишет Бирюков, активно взялись за сокращение должностей, ячеек и чистки.

"Людей пока не увольняют, переводят пока просто. Нет, ну ведь и это же не реванш, нет", – возмутился волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее член команды советников президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что нужно распродать имущество Минобороны, чтобы поднять украинским военным зарплаты.

Также Апаршин обещал бойцам на передовой на Донбассе существенное увеличение зарплаты через пять лет. Таким образом, он косвенно подтвердил, что боевые действия там не будут прекращаться.

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Персона
Юрий Бирюков
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Ослабление армии времён Януковича возвращается.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...Что касается "среза" центра информационного противодействия и контрпропаганды, то там, ... активно взялись за сокращение должностей, ячеек и чистки...". Таким образом над Бирюковым нависла угроза потери бабла!
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Kuksov Micha, І якого біса ти тут щось Вякаєш?
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