''И 20, и 100 раз'': Полторак анонсировал новые походы Украины в Керченский пролив

Корабли Украины продолжат ходить через Керченский пролив, поскольку имеют на это все права.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства. Он добавил, что Россия использовали вторую попытку украинских кораблей пройти через пролив, для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями и воспрепятствовать усилению украинской группировки в Азовском море.

"Мы не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", — подчеркнул Полторак.

Он добавил, что впереди у Украины десятки подобных переходов.

"Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", - акцентировал Полторак.

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