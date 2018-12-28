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''И 20, и 100 раз'': Полторак анонсировал новые походы Украины в Керченский пролив

1.7тЧитать материал на украинском

Корабли Украины продолжат ходить через Керченский пролив, поскольку имеют на это все права.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства. Он добавил, что Россия использовали вторую попытку украинских кораблей пройти через пролив, для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями и воспрепятствовать усилению украинской группировки в Азовском море.

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"Мы не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", — подчеркнул Полторак.

Он добавил, что впереди у Украины десятки подобных переходов.

"Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", - акцентировал Полторак.

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Темы
Аннексия КрымаОбострение в Азовском море
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так может быть весь ВМФ Украины тудыть направить...кули дробить...умерла так умерла!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Что....))не удалось уговорить англичаней ..сходить в Мариуполь?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Эх...видно в понедельник вас мама родила
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кто ж вам придуркам чинит препятствия?????))Зачем придумывать заранее подвиги?))))) Запрашивайте разрешение на вход в тер воды России Платите за лоцмана Становитесь в очередь Принимайте на борт лоцмана...и.....попутного ветра вам в попу
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