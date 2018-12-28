''И 20, и 100 раз'': Полторак анонсировал новые походы Украины в Керченский пролив

Корабли Украины продолжат ходить через Керченский пролив, поскольку имеют на это все права.
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства. Он добавил, что Россия использовали вторую попытку украинских кораблей пройти через пролив, для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями и воспрепятствовать усилению украинской группировки в Азовском море.
"Мы не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", — подчеркнул Полторак.
Он добавил, что впереди у Украины десятки подобных переходов.
"Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", - акцентировал Полторак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.
На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
19 декабря стало известно, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.
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