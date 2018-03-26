"Хватит врать в глаза": Тымчук указал на наглую ложь адвокатов Савченко

Утверждения адвокатов внефракционного нардепа Надежды Савченко, которую арестовали по подозрению в попытке госпереворота и сговоре с боевиками "ДНР", что фейковые псевдореспублики Донбасса якобы не признаны Украиной террористическими группировками, не соответствует действительности.

Об этом на своей странице пишет нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Он подчеркнул, что "эти вопли целиком и полностью базируются на фейках пропаганды РФ"

"Господа кремлевские шавки, изучайте украинскую законодательную базу, а не словоблудие ольгинских троллей и г-жи Савченко, которая, даром что народный депутат, судя по заявлениям в суде, ничего не знает о деятельности ВР. Во-первых, еще в мае 2014 года Генпрокуратура Украины дала определение "ЛДНР" как террористических организаций. Во-вторых, и Верховная Рада как законодательный орган Украины, неоднократно подтверждала этот статус для "ЛДНР", начиная с начала 2015 года, - например, вспомним Постановление ВР "Про Заяву Верховної Ради України "Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян", - пишет нардеп.

Также он рекомендовал "экспертам" изучать матчасть не по российской Википедии и росСМИ, а по законодательной базе Украины.

"Хватит врать в глаза", - добавил Тымчук

Как сообщал "Обозреватель", 23 мартасуд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Ей инкриминируется сговор с переговорщиком Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью покушения на высшее руководство страны и совершения терактов.