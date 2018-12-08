''Хватит двух дней'': ветеран АТО раскрыл планы России на Донбассе

Украине не стоит бояться сегодняшнего обострения ситуации на Донбассе. До начала президентских выборов Россия не планирует осуществлять эскалацию конфликта.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Он подчеркнул, что обстановка на Донбассе регулярно колеблется от затишья до обострения.

"У нас там всегда так. Обычно затишье бывает, когда они или передислоцируют технику, или проводят какую-то ротацию. Вот они провели ротацию и сейчас усиливают обстрелы", – пояснил Гай.

По мнению волонтера, это указывает на то, что РФ не собирается проводить деэскалацию и выводить войска, несмотря требования ООН и всего цивилизованного мира.

Боец ВСУ wikipedia

"Я анализирую нормативные документы и ситуацию в России последние 4-5 лет, общаюсь с экспертами, в том числе военными. И уверен, что РФ готовится у нас на выборы проводить социально-политическую дестабилизацию. Кроме того и военными методами", – добавил ветеран.

"И хотя нельзя говорить, что прямо сегодня-завтра будет наступление России, но ситуация может измениться очень быстро – ВС РФ достаточно двух-трех дней, для того чтобы те силы и средства, которые они накопили, привести в действие", – подытожил Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в связи с введением военного положения ограничили въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированные территории.

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