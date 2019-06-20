Хвастался и публиковал в сети: задержан педофил, насиловавший 2-летнего ребенка

В Запорожье киберполиция задержала насильника двухлетней девочки.

Как сообщила пресс-служба МВД, мужчина около года назад ради собственной коллекции детской порнографии и для своего же удовольствия впервые изнасиловал ребенка.

Заметив, что после первого раза девочка не рассказала маме о случившемся, он еще несколько раз совершил преступление по отношению к ней.

Педофил также снимал акт насилия на камеру и публиковал в сети, распространяя как среди украинцев, так и иностранцев.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 153 (Сексуальное насилие) УКУ. Злоумышленнику уже объявлено о подозрении, и он взят под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области. По словам 22-летнего парня, он сперва душил жертву, а затем раздел ее.

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