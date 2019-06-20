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Хвастался и публиковал в сети: задержан педофил, насиловавший 2-летнего ребенка

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В Запорожье киберполиция задержала насильника двухлетней девочки.

Как сообщила пресс-служба МВД, мужчина около года назад ради собственной коллекции детской порнографии и для своего же удовольствия впервые изнасиловал ребенка.

Заметив, что после первого раза девочка не рассказала маме о случившемся, он еще несколько раз совершил преступление по отношению к ней.

Педофил также снимал акт насилия на камеру и публиковал в сети, распространяя как среди украинцев, так и иностранцев.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 153 (Сексуальное насилие) УКУ. Злоумышленнику уже объявлено о подозрении, и он взят под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения.

Хвастался и публиковал в сети: задержан педофил, насиловавший 2-летнего ребенка
Хвастался и публиковал в сети: задержан педофил, насиловавший 2-летнего ребенка
Хвастался и публиковал в сети: задержан педофил, насиловавший 2-летнего ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области. По словам 22-летнего парня, он сперва душил жертву, а затем раздел ее.

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Место
УкраинаЗапорожье
Тег
педофилы
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леня зе
леня зе
теперь понятно чего Татьяна Монтян такая смелая .у нее есть компромат на всю эту п@36oту
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леня зе
леня зе
а кто помнит скандал в Артеке в дореволюционной Украине 15 октября 2009 Дети, которые были изнасилованы в лагере "Артек" на Украине, утверждают, что там был притон для педофилов. Об этом на пресс-конференции заявила юридический консультант матери потерпевших детей, адвокат Татьяна Монтян. По словам адвоката, дети ей рассказали, что вместе с ними насилию со стороны взрослых подверглись и другие ребята. "Они свидетельствуют, о том, что в "Артеке" видели детей, как они говорят, старомодно одетых, и их использовали для тех самых целей. Не исключено, что это были дети из интерната", - сказала Монтян. По ее словам, "квартира для педофильных утех" была также в Киеве. "Такое вложить в голову детей, если этого с ними не было, просто невозможно", - подчеркнула она.
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