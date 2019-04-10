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Хвастались медалями от Путина: в сети показали захвативших Крым российских моряков

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Найдены доказательства участия 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России в операции захвата украинского Крыма.

Соответствующие данные, обнаруженные во время мониторинга профилей соцсетей российских военнослужащих, обнародованы волонтерами InformNapalm.

Так, в сети нашли фотографию моряков, служивших на российском малом ракетном корабле "Мираж".

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Этот корабль входит в состав 166-го Новороссийского дивизиона малых ракетных кораблей 41-й бригады ракетных катеров (номер бригады 72165). Все трое военнослужащих на фото принимали участие в аннексии Крыма и получили за это награды от министерства обороны РФ.

Слева направо: Денисенко Александр, Барабаш Алексей, Головань Александр

Слева направо: Денисенко Александр, Барабаш Алексей, Головань Александр

informnapalm.org

Волонтеры-расследователи установили, что Головань Александр Сергеевич (дата рождения 10.01.1991) родом из Калужской области. Учился в Москве.

Принимал участие в акциях российской оппозиции, в частности, т. н. марше миллионов, который состоялся 12 июня 2012 года. На военную службу был призван осенью 2013 года.

Головань Александр

Головань Александр

informnapalm.org

Медаль Голованя

Медаль Голованя

informnapalm.org

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Денисенко Александр Николаевич (24.03.1993) живет в Краснодарском крае РФ, вероятно, в г. Кореновск.

Денисенко Александр

Денисенко Александр

informnapalm.org

Хвастались медалями от Путина: в сети показали захвативших Крым российских моряков

informnapalm.org

Барабаш Алексей Иванович (18.05.1994) проживает в г. Новороссийск, Краснодарский край РФ.

Медаль Барабаша

Медаль Барабаша

informnapalm.org

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При этом InformNapalm приводит диалог, состоявшейся 3 мая 2014 года в комментариях к одной из фотографий Барабаша в социальной сети:

Барабаш: ...девятого медаль дадут за Крым, уже точно в бригаде лежит... Вам не дают еще медали?

Лаша Ерашков: ...вообще не в курсе.

Барабаш: …должны дать, у нас даже долб**бам дают, которые нигде не участвовали.

Лаша Ерашков: Ну как сказать, готовы то были в случае чего.

Барабаш: Мы спали с автоматом.

Лаша Ерашков: Мы вообще не спали.

Хвастались медалями от Путина: в сети показали захвативших Крым российских моряков

informnapalm.org

Иллюстрация. Проведенный оккупантами День ВМФ РФ в Крыму

Иллюстрация. Проведенный оккупантами День ВМФ РФ в Крыму

primechaniya.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. С соответствующим заявлением, в частности, выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группы Государственной думы по "оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
РоссияфотографииморякиНовости Крыма
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Наградив железными медальками своих вояк пУтин таким образом официально сдал их всему миру. Многоходовочка, однако. Да и фамилии у захватчиков по происхождению наверняка украинские: денисенко, барабаш, головань, т.е. оккупанты имеют хохляцкие корни, но об этом видимо напрочь забыли. А пУтину этих хохлов засветить не западло, вот и верь, что Россия своих не сдает - ещё как сдает, особенно если они с хохляцкими корнями!!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это настоящие воины!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну всё теперь то Путину не отвертеться !!! Доказы неопровержимые. Согласно этим доказам Оказывается в Севастополе стоит Черноморский Флот России ... вот уже 240 лет. Путен прекрати !!!
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