Хвастались медалями от Путина: в сети показали захвативших Крым российских моряков

Найдены доказательства участия 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России в операции захвата украинского Крыма.
Соответствующие данные, обнаруженные во время мониторинга профилей соцсетей российских военнослужащих, обнародованы волонтерами InformNapalm.
Так, в сети нашли фотографию моряков, служивших на российском малом ракетном корабле "Мираж".
Этот корабль входит в состав 166-го Новороссийского дивизиона малых ракетных кораблей 41-й бригады ракетных катеров (номер бригады 72165). Все трое военнослужащих на фото принимали участие в аннексии Крыма и получили за это награды от министерства обороны РФ.
Слева направо: Денисенко Александр, Барабаш Алексей, Головань Александр
informnapalm.org
Волонтеры-расследователи установили, что Головань Александр Сергеевич (дата рождения 10.01.1991) родом из Калужской области. Учился в Москве.
Принимал участие в акциях российской оппозиции, в частности, т. н. марше миллионов, который состоялся 12 июня 2012 года. На военную службу был призван осенью 2013 года.
Головань Александр
informnapalm.org
Медаль Голованя
informnapalm.org
Денисенко Александр Николаевич (24.03.1993) живет в Краснодарском крае РФ, вероятно, в г. Кореновск.
Денисенко Александр
informnapalm.org
informnapalm.org
Барабаш Алексей Иванович (18.05.1994) проживает в г. Новороссийск, Краснодарский край РФ.
Медаль Барабаша
informnapalm.org
При этом InformNapalm приводит диалог, состоявшейся 3 мая 2014 года в комментариях к одной из фотографий Барабаша в социальной сети:
Барабаш: ...девятого медаль дадут за Крым, уже точно в бригаде лежит... Вам не дают еще медали?
Лаша Ерашков: ...вообще не в курсе.
Барабаш: …должны дать, у нас даже долб**бам дают, которые нигде не участвовали.
Лаша Ерашков: Ну как сказать, готовы то были в случае чего.
Барабаш: Мы спали с автоматом.
Лаша Ерашков: Мы вообще не спали.
informnapalm.org
Иллюстрация. Проведенный оккупантами День ВМФ РФ в Крыму
primechaniya.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. С соответствующим заявлением, в частности, выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.
Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группы Государственной думы по "оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины".
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