Хуже КНДР: появились новые показательные фото из Крыма

В сети показали фото со школьного выпускного в аннексированном Севастополе.
Снимки опубликованы в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым. Пользователей поразили наряды участников мероприятия - все они были одеты в советскую форму.
"Назад в прошлое!", "Хуже КНДР!" - комментируют увиденное в сети.
Очевидцы пишут, что мероприятия аналогичного плана прошли почти во всех школах аннексированного полуострова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия переселила в оккупированный Крым около миллиона граждан.
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