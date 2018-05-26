Хуже КНДР: появились новые показательные фото из Крыма

В сети показали фото со школьного выпускного в аннексированном Севастополе.

Снимки опубликованы в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым. ‏ Пользователей поразили наряды участников мероприятия - все они были одеты в советскую форму.

"Назад в прошлое!", "Хуже КНДР!" - комментируют увиденное в сети.

Очевидцы пишут, что мероприятия аналогичного плана прошли почти во всех школах аннексированного полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия переселила в оккупированный Крым около миллиона граждан.