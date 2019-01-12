''Хунта, прекрати'': россияне бросили за решетку главного шпиона ''ДНР''

Суд Москвы приговорил экс-главу "воздушной разведки" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) Дмитрия Лысаковского к шести годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве.

Такой же срок получил его сообщник Петр Чихун. Еще один фигурант дела - Михаил Чернов получил 11 лет лишения свободы, передает ТАСС.

После судебного заседания мать Лысаковского Татьяна Коцубанова заявила, что приговор будет обжалован.

В частности, суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере"). Следствие и суд установили причастность фигурантов к рейдерскому захвату старинного особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Это здание было построено архитектором Матвеем Казаковым для семьи декабриста Нарышкина.

Дмитрий Лысаковский/Facebook

Кроме того, в причастности к рейдерскому захвату подозревают бывшую судью арбитражного суда Ирину Баранову и адвоката из Нижнего Новгорода Евгения Рыжова. Они ранее покинули Россию.

Лысаковский с 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе. В "ДНР" он занимался "разведкой" с использованием беспилотных летательных аппаратов. Незадолго до ареста претендовал на пост "командира ПВО".

Приговор прокомментировал украинский журналист в своем Twitter. "Хунта, что ты делаешь, прекрати", - написал он.

Суд в Москве приговорил экс-главу разведки ДНР к шести годам колонии.



Хунта, что ты делаешь, прекрати pic.twitter.com/pI0bAIEeeh — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила экс-заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда на финансировании террористов "ДНР".

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