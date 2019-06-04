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/Криминал

Хулиганил и стрелял в человека: в Киеве разгорелся новый скандал с полицейским

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В Киеве старший оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Национальной полиции подстрелил из травматического пистолета местного жителя.

Полицейскому объявили подозрение во вторник, 4 июня. На месте совершения преступления был замечен также его брат, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент с участием мужчин произошел еще 6 апреля в Дарницком районе Киева. Следствием было установлено, что работник полиции вместе с братом, которому также объявили подозрение, из хулиганских мотивов нанес телесные повреждения водителю квадроцикла в столичном массиве Осокорки.

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Хулиганил и стрелял в человека: в Киеве разгорелся новый скандал с полицейским

dbr.gov.ua

Хулиганил и стрелял в человека: в Киеве разгорелся новый скандал с полицейским

dbr.gov.ua

При этом правонарушители использовали пистолет с эластичными снарядами травматического (несмертельного) действия.

Отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Переяслав-Хмельницком умер ребенок, которого подстрелили пьяные полицейские. Правоохранителей арестовали на 60 суток.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Национальная полиция Украины
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