Пригадалось відео, де, в стінах ПАРЄ Ляшко розмовляє з відомою російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою (ведуча телепрограми "60 минут" на телеканалі "Росія-1") і каже їй – "… спочатку приберіть свої війська з Криму, Донбасу, а потім будете виясняти…".
На що та відразу парирує – "для того, що б війська прибрати, їх спочатку треба ввести їх на Донбас. Навіть американці не підтверджують цю інформацію".
Це було, буквально тиждень тому, вкотре засвідчивши незмінність Кремлівської політики щодо свого "невтручання" в конфлікт на Донбасі.
Кремлівська формула "іхтамнєт" не змінюється вже протягом чотирьох років війни і саме вона, дає можливість маніпулювати суспільною думкою, як в Росії чи Україні, так і в європейських парламентах та інших державних інституціях провідних країн світу, від рішення яких, для України залежить занадто багато, зокрема й ступень та інтенсивність впровадження подальших санкцій проти Росії.
Саме тому, наголошую на дуже простому, але важливому факті, щодо розвінчання цього міфу російської пропаганди – заява Хуґа, яку він зробив напередодні завершення свого терміну перебування на посаді, що спливає у жовтні цього року.
Розмірковуючи над питанням, хто винен і на кому насправді лежить відповідальність за конфлікт в Україні, Олександр Хуґ зазначив, що усе виписано у звітах спостерігачів “чорним по білому”, і “кожен може це прочитати”.
“Ми бачили колони техніки військового зразка, які в’їздили на територію України і виїздили. Ми бачили сліди важкої техніки, що вели до непідконтрольної ділянки кордону з Російською Федерацією. Ми розмовляли з особами у полоні в українських збройних сил, які казали, що вони служили у російських військових підрозділах, які брали участь у боях, перебуваючи в Україну у системі ротації”.
Саме тому, Хуґ наполягає, що не пропонує вимагати від уряду України односторонніх поступок, бо це не допоможе швидшому досягненню миру. А як воно допоможе, якщо Росія навіть не збирається припиняти цей конфлікт, а відповідно й, відводити бойовиків від лінії розмежування.
Отож, якщо міжнародні спостерігачі ОБСЄ “чорним по білому” безпосередньо, з як-то кажучи, "місця злочину", відзначають про колони військової техніки, що постійно заходять на Донбас через непідконтрольні ділянки кордону з Російською Федерацією, то якими ж брехливими та безсовісними треба бути, аби вперто твердити оте їхнє "іхтамнєт", чи "для того, аби війська прибрати, їх спочатку треба ввести на Донбас".
І головне, для світової спільноти, а особливо ж, для тих європейських політиків, що яро та активно підтримують російську окупаційну політику, наголошую, що доповіді спостерігачів ОБСЄ доступні для всіх, то ж перш, аніж нести усіляку нісенітницю, в угоду російським окупантам, не полінуйтесь залізти в інтернет і почитати Хуґа, може щось й второпаєте.
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