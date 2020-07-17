Хроники лжи и цинизма: как Россия пыталась избежать ответственности за сбитый Boeing-777

Следствие по делу о сбитии летом 2014-го года малайзийского Boeing-777 рейса MH17 практически подошло к концу. Вина Российской Федерации, ее армейцев и боевиков из террористической организации "ДНР" в случившемся – уже доказана. Дело идет к судебному процессу, обещающему стать беспрецедентным. Но как 17 июля 2014 года, когда был сбит пассажирский лайнер с тремя сотнями человек на борту, так и практически накануне суда РФ всячески пытается избежать ответственности за содеянное.

6-летнюю эволюцию лжи государства-террориста OBOZREVATEL и предлагает вспомнить в годовщину страшной трагедии.

Преступление против человечности

17 июля 2014 года мир содрогнулся от ужасного известия: над оккупированной частью украинского Донбасса был сбит Boeing-777 рейса MH17. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли моментально. После крушения не уцелел никто.

Эта трагедия показала миру настоящее лицо РФ и поддерживаемых ею боевиков из террористической группировки, выдающей себя за "Донецкую народную республику". После короткого периода ликования, когда исполнители теракта приняли пассажирский лайнер за военный самолет ВСУ, и они, и их кураторы в Кремле начали придумывать все более диковинные отговорки и вдаваться ко все более фантастическим нагромождениям лжи, чтобы избежать ответственности.

Сейчас, через 6 лет после трагедии, для мирового сообщества роль России и ее руководства в том, что случилось с малайзийским Boeing– кристально ясна. Следствие назвало причину трагедии – крушение произошло после того, как в самолет была выпущена ракета из российского "Бука", принадлежащего 53 курской бригаде ВС РФ. Известны имена конкретных исполнителей теракта. В частности, среди обвиняемых – трое граждан РФ: бывший "министр обороны ДНР", лично руководивший захватами украинских городов Игорь Гиркин, отставной офицер ГРУ российской армии Сергей Дубинский, подполковник запаса воздушно-десантных войск армии России Олег Пулатов. И один коллаборант с украинским паспортом – Леонид Харченко, командир одного из разведподразделений так называемого "ГРУ" так называемой "ДНР"…

Так что для мира в истории со сбитием пассажирского самолета над Донбассом практически нет секретов. Каждая секунда, начиная от момента, когда ракетная установка въехала на территорию Украины из России – и заканчивая переговорами преступников о способах заметения следов – зафиксирована и подтверждена массивом доказательств.

Не до конца проясненным для мировой общественности остается разве что один момент: точная дата, когда все без исключения преступники, на чьей совести – три сотни жизней пассажиров и экипажа сбитого Boeing - предстанут перед судом. Но этот день непременно придет. Ведь три сотни смертей, случившихся жарким июльским днем в 2014-м, почему-то поразили мир больше, чем тысячи убитых украинцев до и после трагедии.

А РФ устами представителей высших эшелонов власти во главе с самим Путиным продолжает твердить: все обвинения – ложь и следствие желания коварного мирового сообщества в очередной раз обидеть и унизить несчастную миролюбивую Россию.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить все "отмазки", с помощью которых в РФ безуспешно пытались избежать ответственности за совершенный терракт. С одной лишь целью: чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что все тайное рано или поздно становится явным. И возмездие настигнет преступников, как бы они не пытались этого избежать.

1. МН17 сбили ВСУ: думали, что летит Путин

Эту версию кремлевская пропаганда активно разгоняла сразу после того, как исполнители теракта поняли, что совершили ошибку – и вместо самолета украинской армии сбили пассажирский лайнер. В качестве аргумента пропагандисты приводили схожесть раскраски сбитого Boeing с "первым бортом", в котором в тот день должен был лететь Путин. Еще один довод – "показания очевидцев", которые на высоте в 15 км рассмотрели не только раскраску самолета, но и то, как его "атаковал штурмовик СУ-25, принадлежащий ВСУ. По версии пропаганды, "украинские каратели" заметили расцветку самолета, но не увидели ни огромной надписи Malasiya на борту, ни того, что у Boeing - 2 двигателя, а у самолета Путина – 4. Да и тот факт, что украинские диспетчера знали, что летит именно пассажирский Boeing, а минимальное расстояние между ним и самолетом Путина (при сравнении маршрутов) никогда не было меньше 300 км, да и летели они в разное время – российская пропаганда в этой версии никак не учитывала.

На месте крушения сбитого из российской ракетной установки самолета террористы устраивали "фотосессии" Блогспот

2. "Правдивые свидетельства" испанского диспетчера

Эта ложь родилась и активно разносилась российскими СМИ уже в день катастрофы. Они наперебой цитировали свидетельства "испанского диспетчера" из Киева о том, что за считанные мгновения до сбития пассажирского лайнера рядом с ним зафиксировали украинские военные самолеты.

"Испанский диспетчер" с несколькими судимостями за мошенничество Скриншот с видео

Впоследствии автор вброса был установлен: им оказался несколько раз судимый за мошенничество гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес. Он признался Радио Свобода и "RISE Project", что за твитты с этой ложью, размещенные от имени диспетчера, получил от "Russia Today" 48 тысяч долларов. Сообщения, которые нужно было публиковать, были заготовлены заранее. Мужчина также за вознаграждение ходил по эфирам российских телеканалов, где выдавал себя за эксперта по авиации.

Это вранье, кстати, цитировалось на самом высоком уровне: в фильме режиссера Оливера Стоуна об "украинском авиадиспетчере испанского происхождения" и якобы присутствии в зоне трагедии боевого самолета ВСУ упоминал Владимир Путин.

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3. В Boeing специально усадили сотни трупов, чтобы обвинить Россию в преступлении

Автор этой версии – подозреваемый в сбитии Boeing Игорь Гиркин (Стрелков) – озвучил ее уже на следующий день после трагедии. Ссылаясь на якобы слова одного и террористов, в числе первых оказавшемся на месте крушения, Гиркин заявил, что "значительная часть трупов — „несвежая“ — люди умерли до нескольких суток тому назад". Главарь террористической группировки уверял: мертвые обескровленные тела с выраженным трупным запахом в самолет усадили умышленно – чтобы устроить инсценировку сбития пассажирского лайнера и обвинить в этом "ДНР".

Подобные фантазии не могли не вызвать вопросов даже у самых "зомбированных" российской пропагандой, так что пришлось уточнить: за штурвалом самолета все же были не мертвые пилоты, а живые.

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От подобных россказней Гиркина и российских "журналистов" не удержал даже тот факт, что среди убытих террористами пассажиров "Боинга" было 80 детей.

4. "Боинг" был сбит ракетой "воздух-воздух"

Версия с причастностью к крушению малайзийского лайнера украинского истребителя Су-25 заиграла новыми красками в июне 2015 года, когда ее начал активно эксплуатировать Следственный комитет РФ. Тогда в РФ заявили, что нашли "ключевого свидетеля, некого гражданина Украины Евгения Агапова, который якобы свидетельствовал о том, что в день крушения "Боинга" на выполнение боевого задания на штурмовике вылетел летчик Владислав Волошин. Вернулся самолет якобы с пустым боекомплектом, а Волошин, по версии СКР, вроде бы заявил побратимам, что "самолет оказался не в то время и не в том месте".

Аль Джазира

А федеральный "Первый канал" пошел еще дальше – и попробовал легализовать фантазии СКР с помощью "сенсационного снимка со спутника, на котором якобы украинский истребитель стреляет в "Боинг".

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Впоследствии эксперты Bellingcat установили: "сенсация" российских пропагандистов являет собой коллаж с Гугл и Яндекс-карт, и отредактированные изображения самолета и истребителя, дорисованные сверху.

В частности, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс так прокомментировал тогда этот фейк: "Исходя из расстояния между камерой и землей, этот самолет должен быть шесть километров в длину. Или же, если это нормальный самолет, он должен был находиться в 300 метрах от спутника".

Место крушения пассажирского лайнера. welt.de

5. Приказ о сбитии "Боинга" за два дня до трагедии отдал лично Муженко

Эта прекрасная "новость" появилась в октябре 2016-го года на "МК". Согласно первоисточнику, приказ сбить "Боинг" якобы отдал лично генерал-полковник Виктор Муженко 15 июля 2014-го, который, по версии РФ, распорядился "перебросить 3-й ЗРДН 156 ЗРП в район Зарощенского... Комплекс в Зарощенском был нужен для прикрытия линии Амвросиевка-Снежное. Следующим приказом Муженко было любое препятствие проникновению авиации противника в зону ответственности Украины".

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В качестве источника столь ценной информации указывался… портал, посвященный коллекционированию. На нем якобы за 900 тысяч рублей продавались секретные документы ВСУ, в которых упомянутый "приказ" Муженко якобы и был зафиксирован.

Стоит ли говорить, что никаких доказательств существования каких-либо документов никто даже не попытался предоставить?

Суть и форма подачи этого "инсайда" показалась перебором даже для всеядной российской пропаганды: этот фейк централизированно разгонять побрезговали многие именитые российские пропагандисты. Подхватили его разве что специализирующиеся на фейковых победах российской армии "сливные бачки". Правда, делали они это в течение нескольких последующих месяцев.

6. Чистосердечное признание Минобороны Украины… в Twitter

Когда несостоятельность версии со сбитием пассажирского лайнера МН17 с воздуха стала очевидна даже для самых преданных потребителей российской пропаганды, а то, что самолет был сбит из ракетной установки "Бук" уже можно было считать доказанным фактом - пропагандисты начали разгонять тезис, что смертоносная ракета была выпущена из установки, принадлежащей ВСУ.

В частности, сайт телеканала МО РФ "Звезда" и пропагандистский ресурс "Раша тудей", заявляли о существовании доказательств передачи зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" украинским военным – на основании якобы опубликованного на сайте МОУ сообщения о ремонте такой установки на заводе в Харькове, датированного 6 июля 2014 года. В качестве источника этого сенсационного доказательства назывались "пользователи Twitter".

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Эту версию пропагандисты распространяли так же самозабвенно, как в свое время тиражировали выдержки из "собственного расследования голландского журналиста Йоста Немюллера" и заявления анонимного "работника авиабазы" о задействовании ракеты "воздух-воздух" и о том, что выпущенная из "Бука" ракета вызвала бы на борту лайнера пожар. А поскольку его не было – значит, не было и ракетной установки.

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7. Ракета по "Боингу" была выпущена из украинского "Бука"

Впервые эта версия была запущена всего через четыре дня после трагедии – 21 июля. И дабы придать ей весомости, запускали ее не через федеральные СМИ, а напрямую из Минобороны РФ. Там презентовали фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были подтвердить: самолет сбила ракета, выпущенная украинскими военными. Демонстрировать "доказательства" того, что МН17 якобы попадал в "зону действия принадлежащих ВСУ комплексов "Бук-М1" доверили целому начальнику Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генералу-лейтенанту Андрею Картополову.

В июне 2015 года, когда весь мир увидел доказательства того, что злополучный "Бук-М1" приехал на оккупированную территорию из России, версию с "украинской ракетой" снова попытались реанимировать с помощью "расследования", проведенного российским концерном "Алмаз-Антей". "Расследователи" предприятия, специализирующегося на выпуске зенитно-ракетного и радиолокационного оборудования, не только снова взялись утверждать, что ракета была выпущена с подконтрольной украинской власти территории, но и активно продвигали мысль, что МН17 был сбит старым "Буком", который давно снят с вооружения российской армии, но используется в армии Украины. Глава "Алмаз-Антея" Ян Новиков и советник генконструктора концерна Михаил Малышевский, в частности, заявляли, что Россия с 1999 года не имеет на вооружении ракеты, которая сбила самолет.

Останки сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года пассажирского самолета ruposters.ru

Позже российские военные заявили, что ракета, которой был сбит Boeing MH17, принадлежала "223 зенитно-ракетной бригаде, которая в 1986 году входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР". В частности, эту информацию озвучивал генерал-лейтенант ВС РФ Николай Паршин.

К этому моменту мир уже увидел и снимки российского "Бук-М1" без одной ракеты, и доказательства его въезда на территорию Украины из РФ, и возвращения обратно. Точно было установлено также место пуска ракеты.

Обломки самолета после крушения golos.com.ua

8. "Мамкины эксперементаторы" российского оборонпрома

"Алмаз-Антей" российской властью также использовался для того, чтобы сбить следствие с толку путем проведения "натурных экспериментов". Производитель "Буков" в пику экспертам из Нидерландов, которые, по мнению российской стороны, не предоставили "технического обоснования своих доводов" обнародовал результаты своих "экспериментов", согласно которым смертоносную ракету выпустили не из-под оккупированного Снежного, а из подконтрольного украинскому правительству района Зарощенского. И даже выдали на гора "мини-кино", в котором под тревожную музычку изложена очередная российская версия, призванная вывести РФ из-под удара и опровергнуть доказательства ее причастности к терракту.

Эту версию Россия пыталась подтвердить собственными данными контроля радиолокации, которые были переданы следственной комиссии в Нидерландах. Но следователи не смогли расшифровать переданные РФ снимки с радаров.

9. Еще один украинский истребитель Су-25 и "важный свидетель" Кремля

В июне 2015 года римейк фантастической версии сбития лайнера уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании "ключевого свидетеля" - "техника боеприпасов", который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25.

По данным СКР, гражданин Украины Евгений Агапов якобы свидетельствовал о том, что 17 июля 2014 года после обеда на боевое задание вылетел украинский СУ-25 ВВС Украины с летчиком Владиславом Волошиным. Вернулся самолет якобы с пустым боекомплектом, а сам Волошин, по версии РФ, сказал своим сослуживцам, что "самолет оказался не в то время и не в том месте".

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Позже, после того, как герой российско-украинской войны Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, пропагандисты устроили настоящие "пляски на костях": дескать, причиной суицида стали "запоздалые угрызения совести".

Очередная попытка РФ избежать ответственности за сбитие малайзийского "Боинга" была разгромлена практически сразу. Согласно плану проведения антитеррористической операции 17 июля 2014 года авиация ВС ВСУ не применялась вообще. Это подтверждено и материалаи объективного контроля системы сбора и обработки радиолокационной информации Днепропетровского радиодиспетчерского центра предприятия "Украерорух". А самолет, которым, по версии Следкома РФ управлял Волошин, в то время находился на ремонте и в воздух не поднимался.

10. "Перехват" разговоров украинских военных: еб*нем еще один малайзийский "Боинг"

В 2018 году с очередной попыткой перебросить вину сбитый Boeing на Украину выступило Министерство обороны РФ. Там обнародовали фейковую аудиозапись, на которой якобы зафиксированы разговоры в 2016 году между украинскими военными, готовившими радиолокационную станцию "Малахит" в Одесской области. По мнению российского оборонного ведомства, запись, на которой, по версии РФ, полковник ВСУ Руслан Гринчак говорит нечто вроде "Возьми этого руководителя, возьми Левчука и скажи:" Пацаны, вот если вот так, то, бл*дь, еб*нем еще один малайзийский "Боинг" – должна была перевесить весь массив собранных следствием доказательств вины РФ и поддерживаемых ею террористов на Донбассе в гибели 298 человек на борту МН17 .

11. "Вы все врете!"

Этот тезис российская пропаганда и официальные представители РФ во всех структурах и на всех уровнях неустанно продолжают повторять. Так, например, российские военные обвиняли Международную следственную группу в фальсификации видеоматериалов по сбитию Boeing-777 MH17, ссылаясь на якобы нарушение закона линейной перспективы и прямолинейного распределения света, а также на разные виды детализации объектов на видео.

К этому же сводятся все без исключений выступления российских представителей во всех без исключения международных организациях.

Родственники погибших в катастрофе пассажиров рейса МН17 на месте крушения www.dailymail.co.uk

Аналогичной позиции Россия придерживается последовательно с первого дня катастрофы, объявляя ложью, фальсификацией и провокацией любое доказательство, заключение следователей или новые сведения. При этом чаще всего объясняется это "происками Украины", которая "манипулирует" мировым сообществом.

Но, несмотря на все усилия пропагандистской машины и попытки РФ заблокировать расследование, международные резолюции и последующие суды на официальном уровне – ответственность за это преступление медленно, но неотвратимо приближается. И непременно настигнет всех причастных к гибели почти трех сотен ни в чем неповинных людей.