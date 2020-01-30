Богдан взял советником дипломата, оскорблявшего активистов Майдана: видео

Бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, который во времена Майдана сравнивал активистов с нацистами, стал советником главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хрипунов – бывший генконсул Украины в Барселоне. Во время Евромайдана в 2014 году украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутила его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал о "ультранационалистах с нацистской символикой" на Майдане. Также украинская община упрекала генконсулу, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов Хрипунов перестал быть генкосулом. Теперь, оказывается, помогает новой власти. Его назначили советником Богдана, главы Офиса президента Украины", – рассказали журналисты.

Протесты против Хрипунова

В Испании требовали убрать Хрипунова с должности

Отмечается, что Хрипунова заметили 2 декабря 2019, когда он выходил из Офиса президента. На вопросы журналистов дипломат не отвечал. В следующий раз его поймали на Банковой.

Богдан взял советником дипломата, оскорблявшего Майдан

Хрипунов стал советником Богдана

Хрипунов стал советником Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Богдан якобы не хотел расследовать дела о расстрелах на Майдане.

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