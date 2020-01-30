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30 января • обновлено в 23:50
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Богдан взял советником дипломата, оскорблявшего активистов Майдана: видео

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Бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, который во времена Майдана сравнивал активистов с нацистами, стал советником главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хрипунов – бывший генконсул Украины в Барселоне. Во время Евромайдана в 2014 году украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутила его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал о "ультранационалистах с нацистской символикой" на Майдане. Также украинская община упрекала генконсулу, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов Хрипунов перестал быть генкосулом. Теперь, оказывается, помогает новой власти. Его назначили советником Богдана, главы Офиса президента Украины", – рассказали журналисты.

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Отмечается, что Хрипунова заметили 2 декабря 2019, когда он выходил из Офиса президента. На вопросы журналистов дипломат не отвечал. В следующий раз его поймали на Банковой.

Богдан взял советником дипломата, оскорблявшего Майдан

Богдан взял советником дипломата, оскорблявшего Майдан

Хрипунов стал советником Богдана

Хрипунов стал советником Богдана

Хрипунов стал советником Богдана

Хрипунов стал советником Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Богдан якобы не хотел расследовать дела о расстрелах на Майдане.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Майдан" осуществили нац мэны Украины под руководством турчинова , палу-бия, тягни- в -бока, пашинского по заданию США с целью развала Украины под лозунгом *развалим Россию*! Проект удался!
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Всю эту ЗЕшоблу ждёт копен-дупен...
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