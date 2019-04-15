"Храбрый Смурфик": на Донбассе убили юного добровольца-парамедика

В понедельник, 15 апреля, после тяжелого ранения на Донбассе скончался 20-летний украинский парамедик Николай Волков (Смурфик) из Мариуполя.

Он был бойцом 8 батальона "Арратта", состоял в добровольческом медицинском формировании "Госпитальеры", написала его основательница Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

"К сожалению, наш храбрый Смурфик только что умер. Он отчаянно боролся за жизнь последние дни. За него переживали и молились тысячи людей. Этот отчаянный парень с самого начала войны был неравнодушен к судьбе Украины. Каждый из нас его любил, каждый пытался уберечь. Для вражеских снайперов нет правил, медики и парамедики для них желаемые цели. Поэтому все, кто сейчас на передовой, — отомстите за нашего Смурфика, а мы и дальше будем рисковать своей жизнью, чтобы спасти ваши", — написала волонтер.

Николай Волков Facebook Яны Зинкевич

Николай Волков Facebook Яны Зинкевич

Николай Волков Facebook Яны Зинкевич

Зинкевич также отметила, что прощание с погибшим Героем состоится в поминальном доме Мариуполя в среду, 17 апреля, в 13:00. Похоронят Николая Волкова на Старокрымском кладбище в Мариуполе в 14:30 (на Аллее Славы).

Как пишет ТСН, сложное пулевое ранение в голову парень получил 12 апреля. У него была повреждена большая часть мозга и костей. Три дня парамедик пролежал в коме.

По словам Зинкевич, в июне 2018 года Волков прошел учебный центр "Госпитальеров" и с 1 июля уехал на свою первую ротацию в составе волонтерского батальона. С осени 2018 года он был прикреплен к 8 батальону УДА "Аратта" в качестве добровольца-парамедика.

"Он не имел медицинского образования, но по зову души стал парамедиком и спасал жизни", — рассказала о погибшем основательница "Госпитальеров".

Николай Волков Facebook Яны Зинкевич

Николай Волков Facebook Яны Зинкевич

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в зоне ООС на Донбассе погиб родной брат Героя Украины Валерия Чибинеева — командир отделения десантно-штурмового взвода, старший солдат Роман Чибинеев. Трагедия произошла во время выполнения боевой задачи на позициях ВСУ на Приазовье. Герой не дожил несколько месяцев до своего 30-летия.

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