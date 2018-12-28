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''Хотят залить Украину кровью'': эксперт из США раскрыл планы Кремля

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Россия может попытаться повлиять на ход президентских выборов в Украине, начав военные провокации на Донбассе за несколько месяцев до их проведения.

Такое мнение выразил американский военный эксперт Майкл Кофман, уточнив, что начавшееся новогоднее перемирие на Донбассе завершится также, как и предыдущие, передает Rzeczpospolita.

"Похоже, что Россия хочет залить Украину кровью при первой же возможности. Артиллерийские поединки – обмен неуправляемым огнем вдоль линии фронта, обычно усиливается в январе-феврале, а начинаются сразу же после праздников", – пояснил Кофман.

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По данным издания, российские обстрелы начнутся за три месяца до президентских выборов. Уточняется, что украинцы измотаны пятью годами войны и хотят мира. Согласно опросам, 72% граждан считают, что война на Донбассе – это главная проблема страны.

Майкл Кофман

Майкл Кофман

Клуб "Валдай"

Коррупция среди представителей власти беспокоит 41%, а 58% респондентов считают ситуацию в Украине "напряженной", и еще 31% – "критической".

С мнением, что Россия является агрессором, согласны менее 2/3 опрошенных. В издании добавили, что настроение украинцев влияет на поведение главных кандидатов на президентских выборах, из которых трое исключают возможность завершения войны на Донбассе с помощью силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе объявили режим прекращения огня в зоне боевых действий с полуночи 29 декабря в связи с новогодними праздниками.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВыборы президента Украины 2019
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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минин евген
минин евген
кацапской кровью разве что эти ссыкуны зальют.
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CARGO 100
CARGO 100
минин евген - придурок ...
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минин евген
минин евген
CARGO 100, кацапьё уже надоело со своим надувным "высокоточным" оружием. дело в том, что кацапское быдло уже пятый год грозится дойти до и забодать киевлян, но ссытсся. вся роготека из педерация в фейсбуках и форумах тоже пятый год кричит, что ракетами надувными закидает. и нихуя. кацапьё - пиздливое стадо, залить что-либо может только своей кровью. ну, или мозговой жидкостью.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
посмеяло..очередной идиот
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