''Хотят залить Украину кровью'': эксперт из США раскрыл планы Кремля

Россия может попытаться повлиять на ход президентских выборов в Украине, начав военные провокации на Донбассе за несколько месяцев до их проведения.

Такое мнение выразил американский военный эксперт Майкл Кофман, уточнив, что начавшееся новогоднее перемирие на Донбассе завершится также, как и предыдущие, передает Rzeczpospolita.

"Похоже, что Россия хочет залить Украину кровью при первой же возможности. Артиллерийские поединки – обмен неуправляемым огнем вдоль линии фронта, обычно усиливается в январе-феврале, а начинаются сразу же после праздников", – пояснил Кофман.

По данным издания, российские обстрелы начнутся за три месяца до президентских выборов. Уточняется, что украинцы измотаны пятью годами войны и хотят мира. Согласно опросам, 72% граждан считают, что война на Донбассе – это главная проблема страны.

Майкл Кофман Клуб "Валдай"

Коррупция среди представителей власти беспокоит 41%, а 58% респондентов считают ситуацию в Украине "напряженной", и еще 31% – "критической".

С мнением, что Россия является агрессором, согласны менее 2/3 опрошенных. В издании добавили, что настроение украинцев влияет на поведение главных кандидатов на президентских выборах, из которых трое исключают возможность завершения войны на Донбассе с помощью силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе объявили режим прекращения огня в зоне боевых действий с полуночи 29 декабря в связи с новогодними праздниками.