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Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
Руководитель группы "Информационное Сопротивление"Все статьи автора

Хотят обвинить Украину: в Сирии готовят провокацию

3.3т

По оперативным данным группы ИС, на территории Сирии, в отдельных военизированных формированиях, появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине (фото прилагаются).

Хотят обвинить Украину: в Сирии готовят провокацию
Хотят обвинить Украину: в Сирии готовят провокацию
Хотят обвинить Украину: в Сирии готовят провокацию

По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути). При этом, наши эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем. Указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются.

В связи с этим мы предполагаем, что накануне президентских выборов в Украине, на территории Сирии с использованием военизированных формирований, принимающих участие в конфликте, неустановленными лицами может подготавливаться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства.

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Дмитрий ТымчукДмитрий Тымчук
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
а группаа ИС .это Иосиф Сталин?или Ипанутые Сраколизы?
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Україночка Щира
Україночка Щира
Suxodrotti Kutakos, группа Идиотов Суходрочных
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Україночка Щира
Україночка Щира
Україночка Щира, в эту группу входят дрочащие всухую
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