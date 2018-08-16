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"Хотят его смерти!" Сестра Сенцова раскрыла жестокий план Кремля

2.5тЧитать новость на украинском

Затягивание процесса обмена узника Кремля Олега Сенцова может свидетельствовать о том, что Россия желает смерти украинскому режиссеру.

Об этом заявила сестра Сенцова режиссер Наталья Каплан в интервью "Дождю", отметив, что "на эту тему есть только конспирологические всякие теории".

"Один из слухов, из дипломатических источников, что действительно хотят смерти Олега в назидание другим политзаключенным, чтобы больше ничего не требовали, а сидели себе тихонечко, свои сроки мотали и все", - рассказала она.

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"Возможно, идут торги. Но, опять же, я не знаю, что хочет Путин взамен на жизнь Олега. Сложно сказать", - добавила сестра Сенцова.

Олег Сенцов

Delo.ua

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в России сообщили о решении по Сенцову после поступления двух ходатайств о помиловании украинского политзаключенного.

Также накануне сестра Сенцова рассказала, что Олег находится в предкризисном состоянии.

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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А в чём проблема?Его что,голодать кто-то заставляет?Он просто моральный мазохист и растягивает удовольствие.Когда помрёт,то остальные поймут,что толку от этой затеи ноль и сберегут своё здоровье и жизни.Кстати,любимая вами Тэтчер так и поступила.Всё было сделано в духе обретённой вами демократии:"Они сами выбрали свою судьбу."
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Больше всех его смерти хотят сами хохлы.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Надо было его при задержании... Потом прикопать или скормить зверушкам. Больше бы было пользы.
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