"Катю нам уже не вернут": отец погибшей на пожаре в Одесском колледже трогательно обратился к следствию

Родные погибших 4 декабря во время пожара в Одесском колледже хотят узнать правду о том, кто на самом деле виновен в трагедии.

Об этом OBOZREVATEL рассказал отец 16-летней студентки Екатерины Пьяночкиной, Вячеслав. Он надеется на результаты расследования, которые должны дать ответ на этот вопрос.

"Найдут ли виновных, я не знаю. Но хотелось бы, чтобы был суд, и нам рассказали правду о том, что там произошло на самом деле. А Катю нам уже никто не вернет", – говорит отец погибшей девушки.

Погибшая Катя Пьяночкина Instagram девушки

Как ранее Вячеслав рассказывал OBOZREVATEL, Катя успела позвонить им перед смертью. В то утро она пришла на дополнительные занятия в колледж. Когда начался пожар преподавательница, по словам Кати, вышла из кабинета посмотреть, что происходит. И сказала детям бежать, если что.

Отец Кати говорит, что они разговаривали с той преподавательницей. "Она говорит, что Катя сначала пошла с ней, а потом вернулась, пошла за мальчиками и девочками, чтобы вывести их.

Верим ли мы ей? Не хочу никого обвинять и искать крайнего, это будет неправильно. Нужно найти тех, кто виновен именно в пожаре. А тут мог сработать человеческий фактор, кто-то испугался, растерялся. Поэтому обвинять преподавателя в том, что она не вытащила Катю оттуда, будет неправильно", – с горечью говорит отец.

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