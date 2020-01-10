"Катю нам уже не вернут": отец погибшей на пожаре в Одесском колледже трогательно обратился к следствию

Родные погибших 4 декабря во время пожара в Одесском колледже хотят узнать правду о том, кто на самом деле виновен в трагедии.
Об этом OBOZREVATEL рассказал отец 16-летней студентки Екатерины Пьяночкиной, Вячеслав. Он надеется на результаты расследования, которые должны дать ответ на этот вопрос.
"Найдут ли виновных, я не знаю. Но хотелось бы, чтобы был суд, и нам рассказали правду о том, что там произошло на самом деле. А Катю нам уже никто не вернет", – говорит отец погибшей девушки.
Погибшая Катя Пьяночкина
Instagram девушки
Как ранее Вячеслав рассказывал OBOZREVATEL, Катя успела позвонить им перед смертью. В то утро она пришла на дополнительные занятия в колледж. Когда начался пожар преподавательница, по словам Кати, вышла из кабинета посмотреть, что происходит. И сказала детям бежать, если что.
Отец Кати говорит, что они разговаривали с той преподавательницей. "Она говорит, что Катя сначала пошла с ней, а потом вернулась, пошла за мальчиками и девочками, чтобы вывести их.
Верим ли мы ей? Не хочу никого обвинять и искать крайнего, это будет неправильно. Нужно найти тех, кто виновен именно в пожаре. А тут мог сработать человеческий фактор, кто-то испугался, растерялся. Поэтому обвинять преподавателя в том, что она не вытащила Катю оттуда, будет неправильно", – с горечью говорит отец.
Спасатели разбирают завалы в колледже
ГСЧС Одесской области
Как сообщал OBOZREVATEL :
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
В полиции назвали основную версию трагедии: неисправность электропроводки.
После трагического пожара на Троицкой в Одессе начальник областного управления ГСЧС Виктор Федорчак ушел в отпуск по уходу за ребенком.
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