"Хотим жить, как пять лет назад!" Крымчане стали публично проситься назад в Украину

В крымских пабликах жители оккупированного Россией полуострова признаются, что большая часть из них мечтает вернуться в Украину.

Более того, такого мнения придерживаются даже те, кто изначально поддерживал аннексию. Скриншот с подтверждением этого опубликован на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

На нем видно дискуссию, которую люди вели в сети. Сторонники "русского мира" уверяли, что тех, кто скучает по Украине, никто не держит в Крыму. Вместе с тем, некоторые из них жаловались на то, что кремлевское пропагандистское телевидение постоянно кормит своих зрителей информацией об Украине, минуя темы Российской Федерации.

Аннексия Крыма УНИАН

Однако один из комментаторов весьма доходчиво ответил на выпады фанатов путинской оккупации части Украины, подчеркнув, что большая часть населения хотела бы вернуться на пять лет назад.

‏"Чтобы не писали "крымчане", особенно из Москвы, Удмуртии и каторжного края, – есть большая половина тех, кто хочет жить, как пять лет назад. Уже осознали, кто к ним пришел", – пишет он.

При этом автор поста со скриншотом крика души из оккупации выразил уверенность в том, что гневные комментарии о Крыме в составе Украины оставляют исключительно те его жители, которые переехали на полуостров после аннексии из страны-агрессора.

Паблик Ялты

"Чтобы не писали крымчане особенно с Москвы, удмуртии и каторжного края - есть большая половина тех кто хочет жить как 5 лет назад. Уже осознали кто к ним пришел"

гадящие-100% замостье pic.twitter.com/v1SgqxNgcC — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 4 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал, что жители "Л/ДНР" просят у бойцов ВСУ, чтобы тех их поскорее освободили. Люди ждут прихода Украины и цивилизации.

Тем временем в Крыму люди жалуются на отсутствие в больницах города лекарств для инсулинозависимых людей с сахарным диабетом. Кроме того, они возмущаются из-за халатного отношения медработников. Пьяные медики буквально отправляют домой умирать людей в тяжелом состоянии.

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