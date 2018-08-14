Хотели сжечь: Холодницкий признался о 8 охранниках

Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого охраняет 8 человек.

"Меня охраняют 8 человек посменно... Действительно был поджог двери моего дома", – сказал он "Украинской правде".

Холодницкий пояснил, что не рассказывал о поджоге, "потому что считал это неуместным".

По его словам, он обратился с письмом о предоставлении охраны в Генеральную прокуратуру, которая перенаправила его в Управление госохраны.

"Гелетей (глава УГО. – Ред.) сказал, что надо такую просьбу писать на Администрацию президента", – пояснил Холодницкий.

Как отметил глава САП, охрану ему предоставили в ноябре 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Холодницкий "помог" своему заму деньгами, которые государство выделило ему на отпуск.