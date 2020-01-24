Хотели продать 56 кг ртути: в Ривне задержали банду во главе с экс-сотрудником прокуратуры

В Ривне организованная группа из трех человек была задержана при попытке сбыта 56 килограммов ртути.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Службы безопасности Украины в пятницу, 24 января. Отмечается, что среди злоумышленников оказался бывший работник органов прокуратуры.

Как отметила пресс-служба, задержанные организовали нелегальный бизнес по продаже металлической ртути. Токсический "товар" дельцы сбывали крупными партиями в разных регионах Украины.

В Ровно задержали преступную группу при попытке сбыта 56 килограммов ртути СБУ

Двое участников группы были задержаны правоохранителями, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вблизи автостанции в Киеве. В случае успешной "сделки" злоумышленники планировали получить более полумиллиона гривен.

В Ровно задержали преступную группу при попытке сбыта 56 килограммов ртути СБУ

В Ровно задержали преступную группу при попытке сбыта 56 килограммов ртути СБУ

В Ровно задержали преступную группу при попытке сбыта 56 килограммов ртути СБУ

Сейчас сотрудники СБУ устанавливают источники происхождения особо опасного ядовитого вещества. Продолжаются неотложные следственные действия, в том числе на территории других областей.

В Ровно задержали преступную группу при попытке сбыта 56 килограммов ртути СБУ

В Ровно задержали преступную группу при попытке сбыта 56 килограммов ртути СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали полицейского, который вместе с сообщником требовал у бизнесмена $130 тыс долларов. Предприниматель начал получать угрозы с конца 2019 года.

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