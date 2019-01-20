Хотели ''пришить'' дело: в Виннице полицейские погорели на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в получении взятки работников Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ. Одного из предполагаемых преступников задержали в Виннице во время получения второй части неправомерной выгоды.

"Двое полицейских вымогали у жителя Винницы шесть тысяч гривен. В случае отказа уплатить сумму они угрожали сфальсифицировать доказательную базу и искусственно начать отношении мужчины уголовное производство за кражи мобильных телефонов", – сказано в сообщении.

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Отмечается, что было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, в связи с чем следственные действия были проведены и в кабинете другого сотрудника.

Пресс-служба СБУ

При этом, правоохранители также собирают доказательную базу о противоправной деятельности еще двух сотрудников полиции, которые, применяя к этому гражданину меры физического воздействия и угрожая уголовной ответственностью, присвоили его деньги.

Следствие ведется Государственным бюро расследований. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на взятке задержали инспектора полиции.

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