Хотели отомстить криминальному авторитету: на Киевщине со стрельбой задержали банду киллеров

В понедельник, 15 апреля, правоохранители задержали вооруженную группу из трех человек, которые, предварительно, являются исполнителями покушения на львовского криминального авторитета.

Об этом на странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Уточняется, что операция была проведена Главным управлением Национальной полиции в Киевской области.

"По предварительным данным, указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных в настоящее время человек из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 львовского бизнесмена Богдана К." – написал генпрокурор.

Луценко сообщил, что при задержании преступники оказали вооруженное сопротивление.

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, 29 августа 2016 года в Старом Селе Львовской области взорвали автомобиль бизнесмена Богдана Копытко, который, по данным полиции, является лицом довольно известным в криминальных кругах Львовщины.

Взрывное устройство, на котором подорвалась машина, было заложено под дорожное покрытие.

В результате происшествия погибли три охранника бизнесмена. Подозреваемые в преступлении были задержаны в сентябре.

Одного из подозреваемых, Дмитрия Гаврилюка, в 2017 году выпустили под залог в 1,5 млн гривен.

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Как писал OBOZREVATEL, 9 апреля текущего года Служба безопасности Украины задержала сотрудника ГУ Нацполиции в Харьковской области, шпионившего для России.

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