В Харькове суд взял под арест двух мужчин – Дмитрия Белевца и Владимира Козбана, которые подозреваются в жестоком избиении и изнасиловании 17-летнего Вячеслава Тунгускова.

На 31-летний Белевец и 38-летний Козбан рассказали, почему до полусмерти избили парня, передает "Город Х".

Вячеслав Тунгусков Город Х

По словам Белевца, Тунгусков "терроризировал детей", а на его старшего брата открыты уголовные производства.

"Столько уголовных дел уже открыто, вообще на эту семью. Старший брат был замечен в изнасиловании. Вот только в этом году на него написали заявления уже 2 человека. А младший (Вячеслав – Ред.) себе позволяет очень многое. Детей обижает, девочек. Он и к моей девушке приставал неоднократно, она боялась его. А он говорил "я невменяемый, мне ничего не будет". То, что мы его поили – это неправда, он постоянно пьяный. Мы разговаривали со старшим братом, но тот говорит: разбирайтесь сами, он у меня "белочник", я ничего не знаю", – рассказывал подсудимый.

Белевец и Козбан Город Х

Адвокат Козбана добавил, что его подзащитный частично признал вину. Но таким образом он защищал свою дочь.

"Со слов подзащитного, позвонила его дочь и пожаловалась, что Вячеслав нанес ей какие-то телесные повреждения с угрозой изнасилования. После чего потерпевшего пригласили на встречу. Владимир – единственный кормилец в семье, он работает на стройке, и хотели просить для него меру пресечения "домашний арест", чтобы он мог работать и обеспечивать семью", – сообщил юрист Эдуард Локтионов.

Отметим, что Белевец имеет судимость. Его приговорили к 5 годам тюремного заключения, но он вышел по условно-досрочному освобождению на 4 месяца раньше.

Вячеслав Тунгусков и дочь Владимира Козбана Город Х

Против Кобзана уже 2 года в суде слушается уголовное дело за разбой и нанесение телесных повреждений.

"Это защита ребенка путем насилия над другим ребенком. На их языке это называется "опустить". Они рассчитывали, что парень промолчит и им это сойдет с рук. Когда его задерживали, он не находился по месту проживания, и это был риск. Поэтому мера пресечения "содержание под стражей" более адекватна", – подчеркнули адвокаты пострадавшего Тунгускова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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