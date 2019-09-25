Хотели обвинить ВСУ: в Донецке раскрыли правду о пожаре на складе "ДНР"

Взрывы на складе боеприпасов террористов в оккупированном Донецке "приурочили" специально к поездке президента Украины Владимира Зеленского в ООН, чтобы запустить фейк об "обстреле мирных жителей ВСУ".

Такое мнение на своем сайте высказал блогер Фашик Донецкий. По его словам, это происки российской пропаганды.

"В принципе, версия стандартная и ничего нового: учитывая визит в США или куда там ездил президент Украины, это аргумент для давления, мол как так можно, нельзя стрелять по алюминиевому заводу просто так и все такое", – отметил Фашик Донецкий.

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По данным блогера, то, что пропагандисты назвали алюминиевым заводом – на самом деле, место хранения боекомплекта. "Военная часть коллаборантов находится там же, на так называемом заводе, в ангарах с 2014 года стоят купленные в ближайшем супермаркете танки", – отметил он

"А теперь сложим 2+2 и думаем вслух: если кто-то своровал много соляры и списал налево боекомплект, но вдруг приехала комиссия из РФ, нужно что делать? Правильно – сжечь доказательства и сказать, что это все "Хунта падла виновата", именно она не дала бедным коллаборантам доказать, что никто ничего не ворует, ибо это все добро тупо сгорело", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пожар разгорелся утром 25 сентября на складе террористов в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара был виден на много километров.

В Куйбышевском районе оккупированного Донецка начали эвакуацию.

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