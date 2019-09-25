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27 сентября • обновлено в 19:43
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Хотели обвинить ВСУ: в Донецке раскрыли правду о пожаре на складе "ДНР"

24.8т Читать материал на украинском

Взрывы на складе боеприпасов террористов в оккупированном Донецке "приурочили" специально к поездке президента Украины Владимира Зеленского в ООН, чтобы запустить фейк об "обстреле мирных жителей ВСУ".

Такое мнение на своем сайте высказал блогер Фашик Донецкий. По его словам, это происки российской пропаганды.

"В принципе, версия стандартная и ничего нового: учитывая визит в США или куда там ездил президент Украины, это аргумент для давления, мол как так можно, нельзя стрелять по алюминиевому заводу просто так и все такое", – отметил Фашик Донецкий.

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Пожар в Донецке: раскрылась правда

Пожар в Донецке: раскрылась правда

Деловая столица

По данным блогера, то, что пропагандисты назвали алюминиевым заводом – на самом деле, место хранения боекомплекта. "Военная часть коллаборантов находится там же, на так называемом заводе, в ангарах с 2014 года стоят купленные в ближайшем супермаркете танки", – отметил он

"А теперь сложим 2+2 и думаем вслух: если кто-то своровал много соляры и списал налево боекомплект, но вдруг приехала комиссия из РФ, нужно что делать? Правильно – сжечь доказательства и сказать, что это все "Хунта падла виновата", именно она не дала бедным коллаборантам доказать, что никто ничего не ворует, ибо это все добро тупо сгорело", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пожар разгорелся утром 25 сентября на складе террористов в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара был виден на много километров.

  • В Куйбышевском районе оккупированного Донецка начали эвакуацию.

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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Взорвался очередной "военторг"... " Откудыва теперь патроны брать??".... Гумконвои больше не ездят ( опосля того, как всё ценное вывезли, теперь не ездят). Может ещё раз в шахтах пошарить, глядишь какой танк, или миномёт закалялся.
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коршун федот
коршун федот
Москалі будуть знищені.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с росией и росийскими выплятками окупантами
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