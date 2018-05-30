Хотели его смерти: в России назвали главных врагов Бабченко

В смерти российского журналиста Аркадия Бабченко были заинтересованы чеченцы.

Такое предположение сделал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в прямом эфире "Говорит Москва".

"Аркадий был человеком крайне резким, я бы сказал даже, радикального слога. Во второй чеченской войне он воевал контрактником, то есть добровольно. После украинских событий он строго занял сторону украинцев и украинской армии. Аркадий был неразборчив в выборе врагов. Его врагами в первой чеченкой войне и второй были чеченцы. С Донбасса были вот эти все. То есть это люди с автоматами и руками в крови", - сказал Венедиктов.

"Он не имитировал ни понимание, ни примирение. Как он считал, так он и говорил, так он и делал. Всякие заговорщицкие версии можно сколько угодно выдвигать. Что мы знаем: его ждали на лестничной клетке, там темно. Значит, знали, где он жил. Профессионально три выстрела в спину, когда он открыл дверь и вошёл. То есть мы ничего не знаем. Надо ждать хоть каких-то деталей", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли новые детали убийства Бабченко. Пули могли пронзить легкие и сердце.