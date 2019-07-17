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Хотела освободить Донецк: опубликовано фото трагически погибшей защитницы Украины

1.1т Читать материал на украинском

В среду, 17 июля, погибла боец батальона ОШБ "Донбасс-Украина" Светлана Стребиж.

Как сказано в Facebook на странице батальона, к службе она присоединилась еще в марте 2015 года.

"После полутора летней борьбы с онкологией при жизни, все время планировала продолжить службу ради возвращения оккупированной земли под контроль Украины, поскольку ее дом город Донецк", - сказано в сообщении.

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Светлана Стребиж

Светлана Стребиж

facebook.com/teroboronaDonbass

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото Антона Факи, который погиб в результате обстрела под Гранитным. Бойцу был всего 21 год.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Освободить от кого, от дончан? вот и расплатилась за свой геноцид.
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
освободить Донецк.а чего не Крым?там точно российские войска
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Хотела освободить свой Донецк от неправильных жителей, а освободила от себя )))
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