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Хотел взорвать депутата? Силовики задержали экс-советника мэра Сум

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В субботу, 12 января, экс-советника городского главы города Сумы задержали по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и организации взрыва возле дома депутата Конотопского городского совета.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Отмечается, что операция проведена сотрудниками полиции совместно с работниками прокуратуры, СБУ в сопровождении спецподразделения КОРД.

В сообщении напоминают, что преступление произошло 22 августа 2018 года в Конотопе — во двор депутата неизвестный бросил гранату РГД-5, в результате чего было повреждено имущество владельца.

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Фото с места преступления 22 августа 2018 года

Фото с места преступления 22 августа 2018 года

facebook.com/policesumy

Фото с места преступления 22 августа 2018 года

Фото с места преступления 22 августа 2018 года

facebook.com/policesumy

Фото с места преступления 22 августа 2018 года

Фото с места преступления 22 августа 2018 года

facebook.com/policesumy

"По результатам спецоперации бывшего советника городского главы задержали в собственной квартире непосредственно во время передачи ему еще одной гранаты Ф-1 местным жителем", — отметили в пресс-службе.

Первоочередные следственные действия продолжаются, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК.

Местного жителя также задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, устанавливается квалификация его действий.

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 года в Каменском взорвали авто с депутатом, который известен в городе своей волонтерской деятельностью на Донбассе.

Депутат остался жив, но получил сильные травмы.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаСумы
Теги
Национальная полиция Украинызадержаниедепутатвзрывграната
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