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''Хотел войти в Россию'': стали известны предсмертные планы Захарченко на ''ДНР''

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Ликвидированный главарь "ДНР" Александр Захарченко планировал присоединить временно оккупированные территории Донбасса к России на особых правах.

Так, он надеялся, что они войдут в состав страны-агрессора как "регион-кормилец" и не будут полностью зависеть от Москвы. Об этом рассказал бывший советник убитого террориста Александр Казаков в статье для пропагандистского ресурса Regnum.

"У Захарченко была своя, особая, донецкая мотивация. Стремясь максимально интегрировать экономику "ДНР" с Россией и будучи уверенным в том, что рано или поздно Донбасс станет Россией, Захарченко не хотел, чтобы Донбасс пришел в Россию попрошайкой. У Донецка своя, собственная гордость. Регион, который был в свое время индустриальным сердцем большой России, который после распада СССР кормил Украину, должен был, по мнению Захарченко, войти в Россию как регион-донор", — пишет он.

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По мнению Казакова, у "ДНР" якобы были основания рассчитывать на такие права, поскольку она сделала несколько "мощных" экономических "рывков", будучи под российской оккупацией. В качестве сомнительных достижений террорист Казаков назвал единичные случаи производства в Донецке якобы своего оружия и единственного трамвая, который на самом деле был привезен из России.

"Какой путь прошла экономика "ДНР" при Захарченко? От открытия небольшого цеха по производству консервов в Новоазовском районе до запуска металлургического комбината-миллионника (ЮМЗ) и производства собственного трамвая ("Я — Донецкий!"). Не говоря уже о создании с нуля оборонной промышленности (РСЗО "Чебурашка", РК "Снежинка")", — пафосно подытожил советник взорванного Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казаков заявил, что массовый отжим бизнеса в Донецке "министром доходов и сборов ДНР" Александром Тимофеевым ("Ташкентом"), который был ставленником Захарченко, был вынужденной мерой для получения средств на создание собственного оружия.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Захарченко
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДНРНовости ДНР
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ага, Украину уже "накормили", теперь решили и рашу "накормить". Только металлолома не хватит.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Редкие дебилы.На их глазах резали на металлолом оборудование шахт и предприятий.Вывозили в россию...Они что,изначально не могли понять,что русским их промка и даром не нужна?Чебурашки остались обманутыми крокодилом Геной.Все,кто поиходит к власти на даунбассе,приходит для того,чтоб постричь по быстрому овец и с полными карманами доживать в россии.Может пушилин послан уже с другой целью,втолкнуть назад это разграбленное гордое стадо,но захарченко,плотницкий и их окружение,это совсем другое.И на правах кого хотелось им в россию?На провах дотационного пустыря?Не надо было,тогда,давать грабить и разорять себя.Чебурашки...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Захараст лох, РФии кацапы не нужны, им нужны украинцы, по-этому быдлоросы х*й сосут, вместо присоединения
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