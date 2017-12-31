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Хотел славы: мать захватившего заложников в Харькове мужчины рассказала о его болезни

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Мать Владимира Безуха, устроившего 30 декабря захват заложников в одном из отделений почты в Харькове, характеризует своего сына как психически нездорового человека.

Соответующее заявление женщина сделала в суде, где 31 декабря избирается мера пресечения для Безуха, пишет УНН.

Женщина считает, что ее сын пошел на преступление, чтобы привлечь к себе внимание. Она уверена, что грабитель не выбирал бы оживленное место для совершения преступления.

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Захват заложников в Харькове: злоумышленник рассказал сенсационные подробности

"Он ждал пока соберутся журналисты, выпустил детей, оставил для своей безопасности четырех человек. Цель его такова - он закончил всего 4 класса. Умственно он развит. Но он псих, страшный псих ... Он стоял на учете. Он хотел с детства стать лидером. Считал, что он экстрасенс, баллотировался в мэры", - рассказала Безух.

Как сообщал "Обозреватель", полицейские взяли штурмом захваченное вооруженным мужчиной здание почты, задержали преступника и освободили оставшихся заложников. Позже в полиции поделились деталями проведенной операции.

Кроме того, в сети опубликовали видео, где видно, как преступник угрожает заложникам взрывчаткой.

Также в сети появилась фотография злоумышленника, который удерживал заложников.

Место
УкраинаХарьков
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