"Хотел проучить!" Во Львове педофил издевался над двумя мальчиками

Во Львове педофил похитил двух соседских мальчиков, избил и совершал развратные действия.

О пропаже детей заявила их мама, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"Сосед насильно удерживал двух ее сыновей в возрасте 7 и 10 лет, избил их и совершал развратные действия", – рассказали правоохранители, ссылаясь на слова женщины.

Отмечается, что таким образом, 35-летний подозреваемый решил проучить детей, которые оскорбляли его сына.

Во Львове задержали педофила / Иллюстрация Национальная полиция Украина

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан для избрания меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области суд приговорил к 14 годам педофила, нападавшего на девочек в возрасте 10-13 лет. До этого мужчина трижды был судим за преступления сексуального характера.

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