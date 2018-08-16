Хотел миллион: на Донетчине поймали на взятке топ-чиновника

Правоохранители поймали в Краматорске на взятке в особо крупном размере начальника главного управления Государственной службы по вопросам труда в Донецкой области Владимира Шубина.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook. Он отметил, что чиновника схватили "на горячем" 16 августа при получении части денег в размере 500 тысяч гривен.

"ГПУ совместно с К СБ Украины и ГСУ Нацполиции задокументировано получение неправомерной выгоды начальником Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области, который требовал от директора одного из предприятий 1 миллион гривен в несколько этапов", – пояснил Луценко.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган пояснила, что мужчина разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение от директора денег.

"Именно в такую ​​сумму руководитель контролирующего органа оценил свои услуги по уменьшению суммы начисленного подчиненными по результатам проверки штрафа и не проведение в дальнейшем инспекционных посещений указанного предприятия", – добавила Сарган.

По ее словам, правоохранители изъяли вещественные доказательства у взяточника. По данному факту решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления, за которое санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на 5-10 лет с лишением права занимать должность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве суд избрал меру пресечения для чиновника, которого поймали на взятке в 200 тысяч долларов.