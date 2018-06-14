Хоть шаром покати: в сети показали свежие фото пустующих пляжей Крыма

В сети показали свежие фото пустующих пляжей в аннексированном Крыму.

Снимки выставлены на странице блогера "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

‏"Алушта, Рыбачье. Прямо сейчас. Немножко далеко от моста просто", - говорится в комментарии.

Также показаны фото пляжей Берегового вблизи Феодосии и Нового света, где дела обстоят не лучше.

Новый Свет

Очень в сторону от моста просто pic.twitter.com/jSQzeiMOhd — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 июня 2018 г.

Береговое - Феодосия

прямо сейчас

вебок мизер работает.Не более 10% уже от количества 2014 года

Некому и не за что обслуживать pic.twitter.com/Mi0TQfAKUf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 12 июня, в оккупированном Россией Крыму были замечены внедорожники из "ЛНР".