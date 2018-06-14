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Хоть шаром покати: в сети показали свежие фото пустующих пляжей Крыма

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В сети показали свежие фото пустующих пляжей в аннексированном Крыму.

Снимки выставлены на странице блогера "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

‏"Алушта, Рыбачье. Прямо сейчас. Немножко далеко от моста просто", - говорится в комментарии.

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Также показаны фото пляжей Берегового вблизи Феодосии и Нового света, где дела обстоят не лучше.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 12 июня, в оккупированном Россией Крыму были замечены внедорожники из "ЛНР".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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