''Хоть бы не взорвалось!'' В сети сообщили о смертельной угрозе в ''ДНР''

Во временно оккупированном Донецке вскоре могут прогреметь взрывы в жилых домах.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Валентина Быкова, опубликовав видео с выбросами газа из-под земли.

"Процесс начался. Добавьте к этому вчерашние "обучение МЧС" на Шахтерской площади, когда в нескольких домах отключили свет и людей выносили на носилках. Я писала об этом еще два года назад - хотя это именно тот случай, когда хочется ошибиться. Не хочу предсказывать, но считаю, что до взрывов жилых домов осталось немного времени", – написала она.

Взрывоопасное место находится вниз от Театрального проспекта по реке Кальмиус.

Пользователи сети писали, что всему виной закрытие шахт.

"Вследствие закрытия шахт поднимаются грунтовые воды, а с ними метан. Ситуация, мягко говоря, грустная", "Хоть бы не взорвалось. И этот газ идет в воздух", "Если газ скопится подо льдом, то как бахнет", "Шахтный метан. Ухода за шахтами ноль", – предполагали в сети.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, гидрогеолог сообщил, что в Донецкой и Луганской областях повышается уровень подземных вод, что может привести к необратимой экологической катастрофе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!