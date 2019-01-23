''Хоть бы не взорвалось!'' В сети сообщили о смертельной угрозе в ''ДНР''

Во временно оккупированном Донецке вскоре могут прогреметь взрывы в жилых домах.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Валентина Быкова, опубликовав видео с выбросами газа из-под земли.
"Процесс начался. Добавьте к этому вчерашние "обучение МЧС" на Шахтерской площади, когда в нескольких домах отключили свет и людей выносили на носилках. Я писала об этом еще два года назад - хотя это именно тот случай, когда хочется ошибиться. Не хочу предсказывать, но считаю, что до взрывов жилых домов осталось немного времени", – написала она.
Взрывоопасное место находится вниз от Театрального проспекта по реке Кальмиус.
Пользователи сети писали, что всему виной закрытие шахт.
"Вследствие закрытия шахт поднимаются грунтовые воды, а с ними метан. Ситуация, мягко говоря, грустная", "Хоть бы не взорвалось. И этот газ идет в воздух", "Если газ скопится подо льдом, то как бахнет", "Шахтный метан. Ухода за шахтами ноль", – предполагали в сети.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, гидрогеолог сообщил, что в Донецкой и Луганской областях повышается уровень подземных вод, что может привести к необратимой экологической катастрофе.
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