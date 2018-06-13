"Хорватский сценарий": озвучены шаги по деоккупации Донбасса

Сценарий реинтеграции оккупированного Донбасса в состав Украины подразумевает несколько конкретных шагов и содержит подобный опыт Хорватии, которая в свое время восстановила суверениетет Восточной Славонии.

Реалистичное развитие событий озвучил бывший посол Украины в Хорватии (2010-2017) и Боснии и Герцеговине (2011-2017), советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко в интервью "Апострофу".

Она напомнил, что воинский контингент заходил в Восточную Славонию для контроля вывода иностранных войск и разоружения подразделений местных сепаратистов.

"Через 30 дней этот процесс был завершен. У нас речь идет о большей территории и количестве населения, поэтому нужно, скажем, 60 дней. Когда оружие будет сложено, а войска выведены, происходит доклад о завершении демилитаризации", - рассказал эксперт.

После этого, по хорватскому сценарию, начинается вторая фаза: подготовка и проведение местных выборов.

"Говорить о выборах при существовании неких оккупационных органов невозможно, поэтому их сначала выводят, а всю власть (как военно-полицейский, так и гражданский компонент) берет на себя транзитная администрация, и начинается общая подготовка к выборам. В Хорватии все происходило по хорватскому законодательству, соответственно, у нас речь идет об украинском правовом поле", пояснил он.

Левченко подчеркнул, что одновременно должны регистрироваться новые политические партии, а их уставы – согласовываться в Киеве, Минюст должен утвердить сформированные списки этих политических партий, границы округов и так далее.

"После этого проводятся выборы. В Хорватии они состоялись где-то через год, примерно так же можно рассчитывать и Украине – через год после того, как нашу территорию покинет последний иностранный наемник и представитель вооруженных сил иностранных государств" - добавил дипломат.

По окончании выборов, начинается процесс подготовки к передаче всей власти.

"Конечно, мы немного забежали вперед, но МинВОТ видит, как это происходило в других странах, ближайший для нас положительный опыт – это как раз Хорватия. И таким образом можно реализовать этот мирный план", - заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доброволец АТО из Хорватии назвал слабые места украинской армии.