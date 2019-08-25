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"Хорошо, что Крым – далекий сосед!" Россиян разозлила патриотичная акция в самолетах МАУ

1.9т Читать материал на украинском

В России раскритиковали исполнение национального гимна Украины стюардессой авиакомпании МАУ в День Независимости.

Так, СМИ страны-агрессора начали активно распространять видео поздравлений украинцев сотрудниками лайнера. В своих новостях пропагандисты подчеркнули, что пение в самолете "не понравилось" пользователям сети.

"РИА Новости" приводит такую реакцию пользователей: "Почему пилоты в вышиванках не пустились в пляс между кресел?" "А ведь на этом борту много иностранцев. Вот они в шоке были", "Мило, но лучше бы привели в соответствие параметры "цена-качество" своих услуг".

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"Хорошо, что Крым – далекий сосед!" Россиян разозлила патриотичная акция в самолетах МАУ

Скрин видео

"Как прекрасно, что для Крыма, откуда я родом, Украина теперь далекий сосед", – цитируют росСМИ одного из комментаторов.

Отметим, авиакомпания МАУ оригинально поздравила с Днем Независимости 24 августа – стюардессы также раздавали пассажирам украинские флаги.

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда День Независимости
Место
Украина
Теги
видео пропаганда гимн Украины МАУ
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Бляяя.. Какое убожество...
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Маскаев Дмитрий, Ленинградка? Не слышала. Рашка- говняшка слышала . God bless America - запомни дядя ватный
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Tesoro Malu, Смотрю шустрнькая, всем ответила.. Наверно и по жизни такая? На Ленинградке будиш иметь успех..
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина - недалёкий и отсталый сосед Крыма
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Кристина Стефанова, неотсталый сосед Украины, летайте своими корытами и садитесь на кукурузных полях. Последняя страна имеющая ваши чудо- корыта выставила их на продажу )))))) т и не надо летать нашими авиалиниями, хоть вонять не будет в самолете
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