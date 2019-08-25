"Хорошо, что Крым – далекий сосед!" Россиян разозлила патриотичная акция в самолетах МАУ

В России раскритиковали исполнение национального гимна Украины стюардессой авиакомпании МАУ в День Независимости.

Так, СМИ страны-агрессора начали активно распространять видео поздравлений украинцев сотрудниками лайнера. В своих новостях пропагандисты подчеркнули, что пение в самолете "не понравилось" пользователям сети.

"РИА Новости" приводит такую реакцию пользователей: "Почему пилоты в вышиванках не пустились в пляс между кресел?" "А ведь на этом борту много иностранцев. Вот они в шоке были", "Мило, но лучше бы привели в соответствие параметры "цена-качество" своих услуг".

Скрин видео

"Как прекрасно, что для Крыма, откуда я родом, Украина теперь далекий сосед", – цитируют росСМИ одного из комментаторов.

Отметим, авиакомпания МАУ оригинально поздравила с Днем Независимости 24 августа – стюардессы также раздавали пассажирам украинские флаги.

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